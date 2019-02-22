﻿ Это просто красиво: в реках начинается ледоход, Mixnews.lv

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Это просто красиво: в реках начинается ледоход

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Общество | 22 февраля 2019 года, 19:14

В выходные дни во многих реках может начаться ледоход, поэтому уровень воды повысится, предупреждают синоптики. С повышением уровня воды в Лиелупе может быть затоплена пойма реки на участке Стальгене-Калнциемс, в том числе в Елгаве.

Пойма уже затоплена возле Межотне, хотя после того, как растаял ледовый затор, уровень воды в этом месте уменьшился на один метр по сравнению с воскресеньем.

Как сообщает канал LTV на своей странице в Twitter, на данный момент находиться на льду опасно, но начало ледохода — замечательная возможность понаблюдать за необычными узорами и формами, которые лед образовывает на поверхностях водоемов.

Фото: Twitter/LTV

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