﻿ Это просто красиво: в реках начинается ледоход, Mixnews.lv

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В выходные дни во многих реках может начаться ледоход, поэтому уровень воды повысится, предупреждают синоптики. С повышением уровня воды в Лиелупе может быть затоплена пойма реки на участке Стальгене-Калнциемс, в том числе в Елгаве.

Пойма уже затоплена возле Межотне, хотя после того, как растаял ледовый затор, уровень воды в этом месте уменьшился на один метр по сравнению с воскресеньем.

Как сообщает канал LTV на своей странице в Twitter, на данный момент находиться на льду опасно, но начало ледохода — замечательная возможность понаблюдать за необычными узорами и формами, которые лед образовывает на поверхностях водоемов.

Brīvdienās daudzās upēs atsāksies ledus sairšana un paaugstināsies ūdens līmenis, brīdina sinoptiķi. Šobrīd atrasties uz ledus ir bīstami, taču ir lieliska iespēja pavērot, cik skaisti ledus izgrezno upju ūdeņus, veidojot neparastus rakstus un figūras. Tā šodien izskatās Daugavā. pic.twitter.com/QiVVebgf9U — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 22 февраля 2019 г.

Фото: Twitter/LTV