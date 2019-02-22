﻿ LTV7: родной язык и литература в средней школе будут только по выбору, Mixnews.lv

Общество |

Русский язык и литература в средней школе — только по выбору. В обязательной программе 10, 11 и 12 класса такому предмету нет места. Это предусматривает новая модель содержания образования, которая должна заработать с 2020 года, сообщает "Русское вещание LTV7". Причем, количество часов по этому предмету, даже если его выберут школа или ученик, по сравнению с тем, что есть сейчас, может упасть вдвое.

Согласно новой модели содержания образования, все предметы в средней школе будут поделены на три группы: основные - обязательные для всех; углублённые — из них каждый ученик выберет себе три и, наконец, специализированные предметы — то есть необязательные. В некоторых случаях их можно будет не выбирать вовсе, если учебная программа и так насыщенная. И окончить среднюю школу можно и без них. Это, к примеру, философия, религия, политика и право, астрономия. В этом списке оказался и такой предмет как язык нацменьшинств и литература, отмечает "Русское вещание LTV7".

Проще говоря, с 2020-го учебного года — русский язык и литература в 10, 11 и 12 классах — чуть больше, чем факультатив. В Центре содержания образования говорят, что ситуация при которой ребенок нацменьшинств вообще не будет изучать в школе русский язык и литературу, вполне возможна.

"Мы предлагаем совсем другой взгляд на среднюю школу. Мы можем говорить и том, что теперь часть детей будут математику знать на углубленном уровне, например", - поясняет старший эксперт государственного центра содержания образования Павел Пестов. И добавляет - все будет зависеть от выбора. Будет спрос на русский язык со стороны учеников — должно быть и предложение со стороны школы. Оптимальным в рамках такого курса министерство в своей модели называет 210 часов в течение 3-х лет.

420 часов на трехлетний курс отводит сейчас, например, 34-я Рижская средняя школа. То есть фактически, вдвое больше, чем предлагает министерство. По словам директора школы Натальи Рогалевой, после выбора всех обязательных предметов, у школы может не остаться достаточно свободных часов еще на несколько предметов по выбору.

"Видимо, будут школы, которые выберут предпринимательскую деятельность, вместо того, чтобы изучать русский язык. Или коллективное музицирование. Любой из предлагаемых курсов — конкурирует с курсом по русскому языку", - отмечает директор.

Появление целых школ, более ориентированных, например, на точные науки, нежели на языки допускают и в центре содержания образования.

Но есть и другой пример — Рижская классическая гимназия. В расписании уроков с 10-го по 12-й класс русского языка и литературы здесь уже нет. "Мы же понимаем, что не от количества контактных уроков зависит прочтёт ученик "Войну и мир" и когда он это прочтет. Важно, чтобы были возможности заинтересовать ученика в чтении и этот навык читательский привить", - объясняет заместитель директора Рижской классической гимназии Галина Рафальсоне. По ее словам, это задача семьи, дошкольного и школьного образования — с 1-го по 9-й классы. В этот период родной язык и литература остаются обязательными.

Те же, кому в 10-м классе русская литература не интересна — выберут другой предмет. И пока одни будут читать "Войну и Мир", другие освоят другие предметы. Например, третий иностранный язык. Тем более, что на него минимально отведено 315 часов, а не 210, как на русский язык и литературу, указывает "Русское вещание LTV7". Новую модель содержания образования в средней школе еще должно утвердить правительство.