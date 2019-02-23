﻿ Брасский мост за 10,87 млн евро отремонтируют литовцы, Mixnews.lv

Брасский мост за 10,87 млн евро отремонтируют литовцы (2)
Общество | 23 февраля 2019 года, 13:50
Департамент сообщения Рижской думы заключил договор с литовским предприятием Kauno tiltai о реконструкции Брасского моста, рассказала представитель департамента Уна Ахуна-Озола.
Как пишет db.lv, общие затраты на перестройку моста составят 10,87 млн евро с НДС. Работы планируется начать в апреле, как только наступят подходящие погодные условия. Перестройка моста завершится весной 2020 года.
Будут отремонтированы несущие конструкции, покрытие, трамвайные пути, заменены освещение, тротуары и перила.
Брасский мост сдан в эксплуатацию в 1959 году, общая его длина составляет 116 м.
В настоящее время Kauno tiltai ремонтирует в Риге Деглавский мост.
Фото: Flickr/Lukas Portner
Это общая принципиальная схема государственной экономической политики, ...уже 30 лет как "развивается", не заметил? так проснись, ты обосрался!:))))
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Mùsèjie uznèmumi negrib nopelnìt, jeb atkal kàda shèma?
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