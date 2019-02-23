﻿ Брасский мост за 10,87 млн евро отремонтируют литовцы, Mixnews.lv

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Департамент сообщения Рижской думы заключил договор с литовским предприятием Kauno tiltai о реконструкции Брасского моста, рассказала представитель департамента Уна Ахуна-Озола.

Как пишет db.lv, общие затраты на перестройку моста составят 10,87 млн евро с НДС. Работы планируется начать в апреле, как только наступят подходящие погодные условия. Перестройка моста завершится весной 2020 года.

Будут отремонтированы несущие конструкции, покрытие, трамвайные пути, заменены освещение, тротуары и перила.

Брасский мост сдан в эксплуатацию в 1959 году, общая его длина составляет 116 м.

В настоящее время Kauno tiltai ремонтирует в Риге Деглавский мост.

Фото: Flickr/Lukas Portner