﻿ LTV7: эскиз нового “РАФика” нарисовали студенты по учебному заданию, Mixnews.lv

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Уже в следующем году компания RAF должна представить образец нового микроавтобуса на электрической тяге. Русское вещание LTV7 выяснило, что якобы новый микроавтобус нарисовали студенты Художественно-промышленной академиии Санкт-Петербурга, а инженеры, которые должны его построить даже не знают об этом проекте.

Глава латвийской компании RAF Кирилл Шумейко рассказал программе Русского вещания LTV7 «Личное дело», что его первой идеей было создать городской электрический транспорт, который бы удовлетворял потребностям европейских городов. В частности, чтобы машина могла свободно маневрировать на узких улицах, при этом не издавала много шума и была бы экологически чистой. Производство Кирилл Шумейко намерен создавать в окрестностях Риги. А первый прототип возрожденного RAF, по его словам, будет собираться в Вильнюсе. Его намерены представить широкой публике в конце 2020 года.

«По поводу инженерной части: над машиной будут работать специалисты Харьковского автодорожного института, а также специалисты из Литвы - из Вильнюса», – рассказал Кирилл Шумейко. Однако, в самом Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете об активности Кирилла Шумейко ничего не слышали, говорят, китайцы у них были, корейцы были, Шумейко не было. «Для меня это вообще, что-то новое. Никто не приходил, ничего и никаких работ по этому проекту мы не делаем», – рассказал глава кафедры автомобильной электроники Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Алексей Бажинов. Говорит, такой проект мимо него в университете пройти не может.

Эскиз нового автомобиля разрабатывала знаменитый советский промышленный дизайнер Светлана Мирзоян, рассказал также Кирилл Шумейко. Именно она в 60-годы создавала легендарный RAF 977. Сейчас она живет и работает в Санкт-Петербурге.

«Это учебное задание моих студентов 4 курса Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. О каких пропорциях может идти речь? И в интернете эскиз распространяется без моего разрешения», – заявила «Личному делу» Светлана Мирзоян. По ее словам, она включилась в процесс исключительно из-за ностальгии. Никаких деловых отношений у нее с Шумейко нет. За проекты он не платил.

«Личное дело» отправилось в рижский офис компании. Он находится по адресу Стабу 24. Это двухэтажное заколоченное здание с признаками пожара, на котором висит почтовый ящик.

Сам Кирилл Шумейко в сети представляется, как инженер, писатель, предприниматель и консультирует украинцев, как растаможить «евробляхи». Это автомобили с европейскими номерами, которые ездят по Украине и которые необходимо растаможить. Проблема чуть не спрвоцировала в стране политический кризис, поскольку в Украину было ввезено около 1 миллиона автомобилей, которые невозможно законно зарегистрировать. Так называемые «евробляхеры» перегораживали магистрали и улицы в Киеве. Но правительство страны было непреклонно. И теперь Кирилл Шумейко за 60-70 евро предлагает узаконить покупку. Еще о нем известно, что он был помощником народного депутата Украины 6-го созыва. Это 2007-2012 годы.