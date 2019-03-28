﻿ В последний раз? Латвия перейдет на летнее время, Mixnews.lv

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В последний раз? Латвия перейдет на летнее время (16)

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Общество | 28 марта 2019 года, 14:35

В ночь на 31 марта в Латвии переводом стрелок часов на один час вперед будет произведен переход на летнее время. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4:00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время - в последнее воскресенье марта в 3:00, когда часы переводятся на один час вперед.

В Латвии переход на летнее и зимнее время был введен в 1981 году.

Как сообщалось, летом 2018 года Еврокомиссия инициировала дискуссию в странах-участницах – население опросили, чтобы выяснить мнение жителей каждой страны Евросоюза о сохранении или изменении существующего порядка определения времени. Большинство жителей Латвии выступило за отмену перевода часов и переход на единое время, но при этом отметило, что важно сохранить единый и скоординированный подход на всей территории ЕС к определению часовых поясов.

На основании полученных результатов опросов Еврокомиссия подготовила проект директивы ЕС, предусматривающий отмену сезонного времени и предоставление права выбора постоянного времени (летнего либо зимнего) странам-участницам. 

От сезонного времени предлагается отказаться с 2021 года. Комиссия предлагает странам самим решить, в каком времени остаться.

14 августа 2018 года Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.

При этом конкретных дат отмены перевода часов пока не сообщается.

Фото: Flickr/Alfred Lex

Комментарии 16
Саня10 дней назад
Скоро будем жить по Московскому времени как нормальные люди, а не крутить стрелки часов как больные
14
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Вадим10 дней назад
какое время оставить - вопрос дисскусионный. Надо понимать, что верное время - ЗИМНЕЕ. Это устанавливает астрономия, а не бюрократия. В России сначала остановились на летнем времени (потому что Медведев - малограмотный дебил в астрономии, спец в юрисппруденции). А замет перешли на более верное зимнее время. В латвии в идеале нужно посчитать длинну светолой части дня за весь год по зимнему времени и по летнему времени. Сравнить. Выбрать тот вариант времени, который имеет длинее сумму световых дней в течении года.
12
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Саня10 дней назад
Астроном невъебенный?
При зимнем времени солнце летом будет восходить в три утра и заходить в 9 вечера. Зачем мне солнце в три утра, полудурок?
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