﻿ В последний раз? Латвия перейдет на летнее время, Mixnews.lv

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В ночь на 31 марта в Латвии переводом стрелок часов на один час вперед будет произведен переход на летнее время. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4:00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время - в последнее воскресенье марта в 3:00, когда часы переводятся на один час вперед.

В Латвии переход на летнее и зимнее время был введен в 1981 году.

Как сообщалось, летом 2018 года Еврокомиссия инициировала дискуссию в странах-участницах – население опросили, чтобы выяснить мнение жителей каждой страны Евросоюза о сохранении или изменении существующего порядка определения времени. Большинство жителей Латвии выступило за отмену перевода часов и переход на единое время, но при этом отметило, что важно сохранить единый и скоординированный подход на всей территории ЕС к определению часовых поясов.

На основании полученных результатов опросов Еврокомиссия подготовила проект директивы ЕС, предусматривающий отмену сезонного времени и предоставление права выбора постоянного времени (летнего либо зимнего) странам-участницам.

От сезонного времени предлагается отказаться с 2021 года. Комиссия предлагает странам самим решить, в каком времени остаться.

14 августа 2018 года Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.

При этом конкретных дат отмены перевода часов пока не сообщается.

Фото: Flickr/Alfred Lex