﻿ Глава ЦИК: сложно найти работников на участки при часовой оплате 2,7 евро, Mixnews.lv

Глава ЦИК: сложно найти работников на участки при часовой оплате 2,7 евро (24)
При подготовке к предстоящим в мае выборам в Европарламент могут возникнуть трудности найти необходимое количество работников на избирательные участки в Риге, признала в интервью Латвийскому радио новый руководитель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня, указав, что надо будет вновь поднять вопрос о вознаграждении работникам участков.
Уже в прошлом году перед выборами Сейма Центризбиркому пришлось продлевать сроки подачи заявок от претендентов, желающих работать на избирательных участках. За два месяца до выборов в Риге, например, для работы на участках не хватало около 700 человек.
Скорее всего, и в этом году придется увеличить сроки, до которых люди могут подавать заявки для работы на участках. Берзина подтвердила, что ЦИК сталкивается с трудностями найти ответственных сотрудников.
В качестве вознаграждения работники избирательных участков получают 2,7 евро за час. Берзиня считает, что послевыборов в ЕП надо будет постараться вовремя убедить принимающих решения о необходимости увеличить вознаграждения. Оклады не менялись в течение 10 лет.
Напомним, новая глава Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Кристина Берзиня в интервью радио Baltkom сказала, что была компромиссным кандидатом на эту должность. По ее словам, теперь ей предстоит много работать и многому учиться, но отмечает, что у нее имеется многолетний опыт работы в ЦИК.
Не переизбранный на должность главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс в интервью радио Baltkom отметил, что голосование в Сейме по утверждению главы ЦИК было более политическим, нежели в предыдущие годы.
При этом он положительно оценил свою преемницу Кристине Берзиню и охарактеризовал ее как добросовестного чиновника.
Берзиню выдвигали на должность коалиционные партии, Цимдарса - оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян.
Берзиня приступит к новым обязанностям 22 марта. Она заявила, что основным ее приоритетом является эффективное проведение выборов в Европарламент.
Источник: LSM.lv
Фото flickr.com/saeima
Да и видеокамер на участках нет! И наблюдателей не найти! Разлюли-малина!
Иной раз думаю, не в этом ли секрет пол-шинеля, что мы регулярно "выбираем" идиотов?
Когда, наконец, уже будет электронное голосование?
Глядишь, и надобности в работниках, - которых, к слову сказать, можно и купить за недорого, - поубавится.