﻿ Глава ЦИК: сложно найти работников на участки при часовой оплате 2,7 евро, Mixnews.lv

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При подготовке к предстоящим в мае выборам в Европарламент могут возникнуть трудности найти необходимое количество работников на избирательные участки в Риге, признала в интервью Латвийскому радио новый руководитель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня, указав, что надо будет вновь поднять вопрос о вознаграждении работникам участков.

Уже в прошлом году перед выборами Сейма Центризбиркому пришлось продлевать сроки подачи заявок от претендентов, желающих работать на избирательных участках. За два месяца до выборов в Риге, например, для работы на участках не хватало около 700 человек.

Скорее всего, и в этом году придется увеличить сроки, до которых люди могут подавать заявки для работы на участках. Берзина подтвердила, что ЦИК сталкивается с трудностями найти ответственных сотрудников.

В качестве вознаграждения работники избирательных участков получают 2,7 евро за час. Берзиня считает, что послевыборов в ЕП надо будет постараться вовремя убедить принимающих решения о необходимости увеличить вознаграждения. Оклады не менялись в течение 10 лет.

Напомним, новая глава Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Кристина Берзиня в интервью радио Baltkom сказала, что была компромиссным кандидатом на эту должность. По ее словам, теперь ей предстоит много работать и многому учиться, но отмечает, что у нее имеется многолетний опыт работы в ЦИК.

Не переизбранный на должность главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс в интервью радио Baltkom отметил, что голосование в Сейме по утверждению главы ЦИК было более политическим, нежели в предыдущие годы.

При этом он положительно оценил свою преемницу Кристине Берзиню и охарактеризовал ее как добросовестного чиновника.

Берзиню выдвигали на должность коалиционные партии, Цимдарса - оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян.

Берзиня приступит к новым обязанностям 22 марта. Она заявила, что основным ее приоритетом является эффективное проведение выборов в Европарламент.

Источник: LSM.lv

Фото flickr.com/saeima