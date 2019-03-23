﻿ "Люди помнят лишь дешевое мороженое!": страны Балтии подсчитают ущерб от СССР, Mixnews.lv

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Министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии договорились в скором времени подписать декларацию о единой методике подсчета ущерба от советской оккупации с тем, чтобы актуализировать на международном уровне масштаб потерь стран Балтии от оккупационного режима. Этот вопрос обсуждался в пятницу, 22 марта историками и юристами всех трех балтийских стран.

Как сообщает LSM.lv, на конференции говорили о том, что нынешняя молодежь, которая не пережила годы советской оккупации или захватила конец того периода, в соцсетях нередко делятся видео и фотографиями, которые тот период романтизируют. Вспоминается, например, дешевое мороженное, но не его дефицит.

Как считают эксперты, романтические воспоминания всплывают в интернете неслучайно. Ими целенаправленно манипулируют общественным мнением о жизни в Советском Союзе. Один из ложных посылов, которые часто звучат на пропагандистских каналах, связан с размерами дотаций СССР.

Историк Гатис Круминьш указал, что Латвия выплачивала Советскому Союзу огромные налоги и только ничтожную часть получала в виде дотаций обратно. Однако пропагандистские каналы пытаются убедить общество в обратном.

"Те деньги, которые другие нормальные цивилизованные страны могли инвестировать в социальную политику, в своих жителей, фактически выводились за рубеж, или вкладывались в военно-промышленный комплекс", - рассказал Круминьш.

Как считают во всех трех странах Балтии, цель такой информационной войны - снизить патриотизм населения. Тщательный анализ исторических фактов говорит о том, что потери от советского времени огромные.

Как указывают эксперты, в годы советской оккупации сократилась средняя продолжительность жизни, сменился национальный состав, причинен серьезный урон природе. Балтийские страны потеряли от 20 до 30 процентов коренных жителей.

"Это все суммируется в огромное количество человеко-часов, насколько долго без советской оккупации могли эти люди жить и работать на благо латвийского народа, государства. Все это можно спокойно подсчитать", - сказал демограф Илмар Межс.

Латвия и Эстония еще не подсчитали ущерб в денежном выражении за советскую оккупацию, тогда как Литва это сделала и продолжает уточнять сумму.

Директор литовского центра по исследованию геноцида, исследовательница Бируте Бураускайте рассказала, что Литва сразу после восстановления независимости создала комиссию по расследованию преступлений Сталина, которая собрала уникальный объемный материал. Ущерб от советской оккупации оценен в 800 миллиардов долларов США, но теперь все страны Балтии решили подвести подсчет по единой методологии.

Председатель Конституционного суда Латвии Инета Зиемеле указала, что подсчет причиненного советской властью ущерба - это долг перед народом и эти данные надо опубликовать.

"Подсчет ущерба - это выяснение правды. Это необходимо для нашего общества, это необходимо для наших детей, чтобы не возникало любых сомнений и неправильных новостей, что в те времена все было прекрасно, тогда как здесь на самом деле происходило разворовывание", - сказала Зиемеле.

В свою очередь министр юстиции Латвии Янис Борданс сказал, что "мы обязательно привлечем внимание мирового сообщества к этим обстоятельствам, так как есть два аспекта.

"Один аспект, конечно, это сами объемы нанесенного ущерба, их надо понять и показать, и второе, именно эти потери доказывают сам факт оккупации, так как часто эти понятия отрывают друг от друга, мол, "оккупация была, но ничего ведь не произошло". Между тем эти понятия тесно связаны между собой ", - сказал Борданс.

Источник: LSM.lv

Фото: infox.ru