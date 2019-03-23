﻿ Учения Земессардзе вне полигонов: на улицах Пардаугавы появятся вооруженные бойцы, Mixnews.lv

Учения Земессардзе вне полигонов: на улицах Пардаугавы появятся вооруженные бойцы (145)

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Общество | 23 марта 2019 года, 09:56

В эти выходные в Риге, в Пардаугаве, пройдут учения, во время которых на улицах можно будет увидеть земессаргов в полном боевом обмундировании.

С 7 часов 23 марта до 16 часов 24 марта на территории размещения Студенческого батальона Земессардзе на Виенибас гатве, 56, пройдут учения.

Земессарги будут с оружием передвигаться по улицам, выполняя задания. Также будут использованы холостые боеприпасы и средства имитации. Рижская дума обращает внимание, что во время учений будет шумно, но угрозу жизни или здоровью людей они не создают.

Земессардзе приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к возможному шуму и осложнениям в дорожном движении.

В условиях, максимально приближенных к реальным, бойцы земессардзе показывают свои умения и получают новые навыки.

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Фото: Latvia in NATO

Комментарии 145
Янис1 день назад
Пиздец какой же это бред, какой же маразм... На детей (тем кому эта страна останется) денег нету, а тут на дебилов гримерованных - миллионы туда сюда, на покупку металолома миллионы на ветер, а потом давайте соберём ребеночку на операцию, пожертвуйте в банке на малоимущих деток. ВЫ это серьёзно? Более лицемерного и циничного "общества" ещё поискать надо, будущего быть не может в такой псевдо стране, где такие приоритеты.
4
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Янис1 день назад
Где в моём тезисе, хоть слово про Россию? Упоротые. Меня волнует страна и общество в котором я живу.
3
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Valda1 день назад
Idioti..
2
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