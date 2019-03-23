﻿ Учения Земессардзе вне полигонов: на улицах Пардаугавы появятся вооруженные бойцы, Mixnews.lv

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В эти выходные в Риге, в Пардаугаве, пройдут учения, во время которых на улицах можно будет увидеть земессаргов в полном боевом обмундировании.

С 7 часов 23 марта до 16 часов 24 марта на территории размещения Студенческого батальона Земессардзе на Виенибас гатве, 56, пройдут учения.

Земессарги будут с оружием передвигаться по улицам, выполняя задания. Также будут использованы холостые боеприпасы и средства имитации. Рижская дума обращает внимание, что во время учений будет шумно, но угрозу жизни или здоровью людей они не создают.

Земессардзе приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей с пониманием отнестись к возможному шуму и осложнениям в дорожном движении.

В условиях, максимально приближенных к реальным, бойцы земессардзе показывают свои умения и получают новые навыки.

Фото: Latvia in NATO