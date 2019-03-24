﻿ Глава МВД похвалил новую форму: будет мотивация идти в ряды полиции!, Mixnews.lv

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Глава МВД Сандис Гиргенс (KPV LV) считает, что новая форма Госполиции будет мотивировать людей, особенно молодежь идти работать в правоохранительные органы. Об этом министр написал в своем аккаунте в Twitter после встречи с модным дизайнером Бруно Бирманисом и представителями полиции.

"Новая форма полиции будет служить дополнительной мотивацией работать как нынешним полицейским, так и нынешним и будущим кадетам. Вижу, какая работа была вложена в дизайн и спецификацию, и могу сказать, что мы движемся в правильном направлении", - сказано в сообщении главы МВД.

Jaunās @Valsts_policija formas kalpos par papildus motivāciju strādāt gan esošajiem policistiem, gan arī esošajiem un topošajiem kadetiem. Redzu, ka dizaina un specifikācijas izstrādē ir ieguldīts reāls darbs un varu teikt, ka mēs ejam pareizajā virzienā. https://t.co/flRM8aa0Cw pic.twitter.com/whQhZXrIj6 — Sandis Ģirģens (@SandisGirgens) March 22, 2019

Встреча состоялась в пятницу, 22 марта, когда Гиргенса проинформировали с образцами новой формы Госполиции и ходом ее разработки.

Выслушав как рассказы работников полиции, которые носят новую форму в тестовом режиме уже с января, так и дизайнера, министру стало ясно, что разработанные образцы визуально идентифицируют себя с лучшими европейскими стандартами формы и новая одежда удобна при исполнении ежедневной работы в любых погодных обстоятельствах.

Министр оценил работу всех, кто работал над созданием униформы, в том числе и исследователей, которые помогли создать форму, приближенную к той, что носили полицейские в 1939 году.

Между тем, один из пользователей соцсети парировал министру.

"Насколько я слышал от работающих в патрульной полиции, то многие надеются, что им будет разрешено носить старую форму, так как к этой яркой они не готовы. А также не видят мотивации после транспортировки очередного грязного, обблеванного бомжа, стирать за свои средства государственную вещь", - написал пользователь под ником Nenormālais.

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Cik esmu dzirdējis no Patruļpolicijas pa zemi strādājošajiem, tad daudzi cer ka atļaus novelkāt vecās formas, jo šīm spilgtajām nav gatavi. Kā arī neredz motivāciju pēc katra netīrā, apvemtā bomža transportēšanas mazgāt par saviem līdzekļiem valsts mantu...

— Nenormālais