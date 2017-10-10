﻿ Спецслужба заявила об отсутствии в Латвии экстремистских организаций, Mixnews.lv

Спецслужба заявила об отсутствии в Латвии экстремистских организаций (18)

В Латвии право- и левоориентированные радикальные и экстремистские организации не существуют или пассивны, но в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) попадают отдельные радикально настроенные лица, проявляющие агрессию в интернете, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

В учреждении заявили, что значимых левоориентированных радикальных организаций в Латвии фактически нет, а правоориентированные радикальные организации небольшие и пассивные. Большинство таких лиц работают автономно, поддерживая контакты только с ближайшими единомышленниками.

Такие лица и организации проводили в прошлом году отдельные мало посещаемые акции протеста или бывали на мероприятиях других людей, пытаясь использовать их как платформу для повышения своей узнаваемости.

Отчет СГБ о прошлом годе находится пока в стадии подготовки, и более подробных комментариев учреждение не дает.

Стоит отметить, вопрос о борьбе с правым экстремизмом актуализировался после террористического акта австралийца Брентона Тарранта, убившего в мечетях новозеландского города Крайстчерч 50 человек.

Фото: Госполиция

Комментарии 18
Алекс1 день назад
Это о чем говорит?О том .что США сами же эти организации и создают и финансируют.А зачем у нас такие организации,если все под контролем.включая правительство и бюджет?)))
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Патриотс 1 день назад
Как нету?! А правительство и сейм?! Это не экстримизкие организации?!
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Х1 день назад
Как нету? А "Саня", А "Patriot" призывают к бардаку в дружественной Лелбритии...?
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