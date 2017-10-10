﻿ Спецслужба заявила об отсутствии в Латвии экстремистских организаций, Mixnews.lv

Спецслужба заявила об отсутствии в Латвии экстремистских организаций (18)
В учреждении заявили, что значимых левоориентированных радикальных организаций в Латвии фактически нет, а правоориентированные радикальные организации небольшие и пассивные. Большинство таких лиц работают автономно, поддерживая контакты только с ближайшими единомышленниками.
Такие лица и организации проводили в прошлом году отдельные мало посещаемые акции протеста или бывали на мероприятиях других людей, пытаясь использовать их как платформу для повышения своей узнаваемости.
Отчет СГБ о прошлом годе находится пока в стадии подготовки, и более подробных комментариев учреждение не дает.
Стоит отметить, вопрос о борьбе с правым экстремизмом актуализировался после террористического акта австралийца Брентона Тарранта, убившего в мечетях новозеландского города Крайстчерч 50 человек.
Фото: Госполиция