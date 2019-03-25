﻿ И в жар, и в холод: на этой неделе обещают от -6 до +15, Mixnews.lv

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В начале этой недели в Латвии похолодает, ожидается снег, а во второй половине недели температура воздуха повысится, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

В понедельник временами ожидаются дождь и снег, во вторник в основном только снег. Остальные дни - без существенных осадков.

По прогнозу Global Forecast System, самыми прохладными будут вторник, когда температура воздуха не превысит +4 градусов, и ночь на среду, когда ожидается мороз до -6 градусов.

В свою очередь ближе к концу недели станет теплее.

В выходные дни на солнце воздух может прогреться до +15 градусов.