﻿ Депутаты предлагают выделить деньги обществу Bezvests.lv, Mixnews.lv

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Несколько депутатов парламентской оппозиции подали к проекту госбюджета предложение выделить 22 324 евро обществу Bezvests.lv, которое занимается поиском пропавших людей.

Предложение подали депутаты Дидзис Шмитс, Алдис Гобземс, Юлия Степаненко, Карина Спруде, Линда Лиепиня и Ивета Бенхена-Бекена.

Политики также призывают Кабинет министров издать правила, регулирующие порядок частичного государственного финансирования и его использования для обеспечения работы добровольцев и их экипировки в целях более эффективного поиска пропавших людей.