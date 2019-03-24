﻿ Депутаты предлагают выделить деньги обществу Bezvests.lv, Mixnews.lv

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Депутаты предлагают выделить деньги обществу Bezvests.lv (12)

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Общество | 24 марта 2019 года, 16:39

Несколько депутатов парламентской оппозиции подали к проекту госбюджета предложение выделить 22 324 евро обществу Bezvests.lv, которое занимается поиском пропавших людей.

Предложение подали депутаты Дидзис Шмитс, Алдис Гобземс, Юлия Степаненко, Карина Спруде, Линда Лиепиня и Ивета Бенхена-Бекена.

Политики также призывают Кабинет министров издать правила, регулирующие порядок частичного государственного финансирования и его использования для обеспечения работы добровольцев и их экипировки в целях более эффективного поиска пропавших людей.

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Комментарии 12
Саня Лось 7 часов назад
А вот это хорошая идея!
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ZED 7 часов назад
Это хорошо.
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Саня 7 часов назад
Это хорошая идея, но давайте вы переведёте СВОИ личные деньги.
А бюджетные пойдут спасателям.
8
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