﻿ LTV: у экспертов возникли вопросы к составу Rigvir, Mixnews.lv

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В ходе независимой проверки противоракового препарата Rigvir было установлено, что объем вируса, который содержится в жидкости и должен бороться с раковыми клетками, значительно меньше, заявленного производителем. Об этом сообщает de facto.

Экспертиза по заказу Государственного агентства лекарств (LZA) проводилась в независимой лаборатории на территории Великобритании. По словам заместителя начальника лаборатории по экспертизе медикаментов ZVA Гунтарса Каспарса, результаты проверки можно сравнить с ситуацией, когда вместо лимонного сока потребителю продают воду со вкусом лимона.

Партия препарата Rigvir, из которой был взят на пробу образец, изъята из оборота, однако производитель противоракового медикамента — предприятие Rigvir grupa — ставит под сомнение результаты экспертизы.

Чтобы убедиться, что негативный результат не был случайностью, ZVA направило в британскую лабораторию образцы из еще трех разных партий Rigvir.

Каспарс отметил, что есть предприниматели, которые сразу же соглашаются с результатами проверок, но есть и бизнесмены, которые их оспаривают.

"Тогда мы снова берем их из дополнительной серии [для новых проверок]," — пояснил Каспарс.

По данным LTV, ответ по поводу дополнительных образцов, направленных в Великобританию на экспертизу, будет известен в конце марта. Если результаты этих трех дополнительных образцов тоже окажутся негативными, как и в первом случае, этот препарат могут запретить для продажи на территории Латвии, а также его могут исключить из списка компенсируемых медикаментов.

Напомним, Rigvir — это разработанный в 1970-х годах в Латвии препарат, который должен распознавать и убивать раковые клетки и не наносить при этом вреда здоровым клеткам. С 2011 года препарат входит в список компенсируемых медикаментов для пациентов с диагнозом "меланома (рак кожи)". Эффективность лекарства, однако, не была доказана в ходе полноценных научных исследований.

Скриншот: Rigvir.com