﻿ Ej dīrst! Лиелайс и Мамыкин поругались в эфире российской передачи, Mixnews.lv

Ej dīrst! Лиелайс и Мамыкин поругались в эфире российской передачи (29)

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Общество | 25 марта 2019 года, 16:28

Латвийский актер Андрис Лиелайс и латвийский евродепутат Андрей Мамыкин поругались в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на российском телеканале "Россия-1". Причиной конфликта стали упреки Лиелайса в адрес Мамыкина из-за того, что последний представляет интересы Латвии в передаче, при этом не являясь представителем ни одной парламентской фракции.

Фрагмент программы на своей странице в Twitter опубликовал Roland Suhorukov.

"Настанет тот день, когда господин Лиелайс искренне покается за то, что он здесь цинично несет, зарабатывая деньги в России. Вы уже давно подготовились и российский паспорт получили. <...> Ждете, когда будет Византийская империя", - сказал Мамыкин, обращась к Лиелайсу.

Между тем, Лиелайс назвал все высказывания евродепутата провокацией.

"Вы дурак, Мамыкин. Вы просто дурак. У меня здесь семья. Отстаньте от меня! Займитесь своими делами, я вас умоляю . Shut up! Shut down! Ej dirst!", - ответил Лиелайс.

Комментарии 29
jakobson 6 часов назад
Вот они патриоты!!!аустрис у тебя тоже есть Российское гражданство ха-ха-ха-ха-ха-ха)))))
2
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yes 6 часов назад
Макнули Лиелас олас в выгребную яму )))
3
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yes 5 часов назад
это лилайс с маленьким мозгом напоминает мне большого ребёнка который не может 2ух слов связать
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