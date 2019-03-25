﻿ Ej dīrst! Лиелайс и Мамыкин поругались в эфире российской передачи, Mixnews.lv

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Латвийский актер Андрис Лиелайс и латвийский евродепутат Андрей Мамыкин поругались в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на российском телеканале "Россия-1". Причиной конфликта стали упреки Лиелайса в адрес Мамыкина из-за того, что последний представляет интересы Латвии в передаче, при этом не являясь представителем ни одной парламентской фракции.

Фрагмент программы на своей странице в Twitter опубликовал Roland Suhorukov.

"Настанет тот день, когда господин Лиелайс искренне покается за то, что он здесь цинично несет, зарабатывая деньги в России. Вы уже давно подготовились и российский паспорт получили. <...> Ждете, когда будет Византийская империя", - сказал Мамыкин, обращась к Лиелайсу.

Между тем, Лиелайс назвал все высказывания евродепутата провокацией.

"Вы дурак, Мамыкин. Вы просто дурак. У меня здесь семья. Отстаньте от меня! Займитесь своими делами, я вас умоляю . Shut up! Shut down! Ej dirst!", - ответил Лиелайс.