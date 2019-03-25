﻿ Эксперт: в Латвии ученых на 65% меньше, чем в Эстонии, Mixnews.lv

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Эксперт по науке в Министерстве образования Дмитрий Степанов заявил, что в Латвии из-за недостаточного финансирования существует проблема с нехваткой ученых. На конференции "Что ученые предлагают Национальному плану развития" Степанов заявил, что производительность каждого ученого в Латвии, близка к максимуму.

По его словам, местный ученый активно задействован как в разработке новых продуктов, так и в появлении научных статей. Однако фундаментальная проблема Латвии заключается в том, что в стране очень мало ученых - всего 5000 человек.

"Например, в Эстонии около 7000 ученых, и в пересчете на количество населения в стране, в Латвии ученых на 65% меньше, чем в Эстонии. А в Литве количество ученых на 1000 человек населения в 2 раза больше, чем в Латвии. Поэтому в Латвии просто не хватает ученых для того, чтобы они могли помочь стране в преодолении экономических и других проблем. Наше отставание по количеству ученых с Европой - в пять-шесть раз" - говорит он.

Степанов отметил, что в Латвии на науку выделяется 0,5% от ВВП, в среднем по Европе - 2,1%. Он рассказал, что три месяца назад журнал Nature опубликовал статью, в которой рассказал, как Эстония создала свою систему науки и инноваций и смогла ее развить.

"В статье Эстонию назвали «балтийским тигром» и корреспондент журнала позвонил мне с вопросом – «Почему Латвия как соседняя страна не берет пример с Эстонии?». Что тут сказать? Например, Эстония направляет с фондов Кохезии и других фондов ЕС в науку 30%, а Латвия - 8%", - пояснил он.

Источник: Rus.db.lv

Фото: science.dodlive.mil