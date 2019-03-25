﻿ В Латвии могут начать новую реформу кассовых аппаратов, Mixnews.lv

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Не исключено, что придется разрабатывать новую реформу кассовых аппаратов в случае, если выяснится, что нынешние требования устарели и не соответствуют реальной рыночной ситуации, сказала агентству LETA генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе.

Заключение Госконтроля о реформе кассовых аппаратов, ее плюсах, минусах и проведении СГД должна проанализировать вместе с Министерством финансов, чтобы как можно скорее получить представление о плюсах этой реформы и дальнейших решениях, сказала Яунземе.

"Допускаю, что нужно просто установить разумный срок, когда должны быть введены кассовые аппараты определенной системы, потому что никакая реформа не может быть вечной. Однако нельзя исключать и возможность того, что придется разрабатывать новую реформу", - добавила гендиректор.

Как сообщалось, Госконтроль в ходе ревизии пришел к выводу, что в Латвии не созданы предпосылки для успешного завершения реформы кассовых аппаратов. Реформа кассовых аппаратов, длящаяся пять лет, не имеет развернутого плана действий, неясен также окончательный ее срок.

Фото: Pxhere.com