﻿ Bezvests.lv: нашелся пропавший Александр Петунов, Mixnews.lv

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Bezvests.lv: нашелся пропавший Александр Петунов (1)

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Общество | 25 марта 2019 года, 15:37

21-летний рижанин Александр Петунов, который пропал в рижском микрорайоне Кенгарагс 20 марта, вчера, 24 марта был найден в Литве. К счастью, жив. В настоящее время он находится в безопасности, в кругу семьи. По словам близких, молодой человек был найден полицией Литвы, а до Латвии он добрался сам.

Семья и добровольцы BEZVESTS.LV благодарят всех, кто распространял информацию о розыске Александра, помогал искать и оказывал посильную помощь и поддержку близким.

Комментарии 1
Miss Ann Thrope 3 часа назад
Ой блять аллилуя. Нашелся. Жив здоров. Дай расцелую.
Родственники дебилы видимо. Ну захотел потусить уехал, не обязан ставить никого в известность. Мамашка ебанутая
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