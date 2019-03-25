﻿ Bezvests.lv: нашелся пропавший Александр Петунов, Mixnews.lv

Общество |

21-летний рижанин Александр Петунов, который пропал в рижском микрорайоне Кенгарагс 20 марта, вчера, 24 марта был найден в Литве. К счастью, жив. В настоящее время он находится в безопасности, в кругу семьи. По словам близких, молодой человек был найден полицией Литвы, а до Латвии он добрался сам.

Семья и добровольцы BEZVESTS.LV благодарят всех, кто распространял информацию о розыске Александра, помогал искать и оказывал посильную помощь и поддержку близким.