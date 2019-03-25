﻿ Вейонис: незнание истории угрожает сохранению памяти о депортациях, Mixnews.lv

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Вейонис: незнание истории угрожает сохранению памяти о депортациях (15)

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Общество | 25 марта 2019 года, 18:05

Недостаточные знания молодежи в будущем могут угрожать сохранению памяти о депортациях, сказал сегодня на мероприятии в День памяти жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы президент Раймонд Вейонис.

Обращаясь к присутствующим - министрам, членам парламента, дипломатам, представителям конфессий и общественности - глава государства напомнил, что сегодня исполняется 70 лет со дня преступлений против человечности в Латвии.

"Эта годовщина может стать символической точкой отсчета для честного разговора о прошлом и памяти. Наша история никогда не была черно-белой и однозначной. Депортации латвийского народа проводили не только специально введенные войска и чекисты. Людей на репрессии добровольно или против своей воли, из страха или убеждения обрекали соседи, родственники и земляки. И эта вина тоже является частью наследия нашего народа", - сказал Вейонис.

Президент подчеркнул, что репрессированные и их семьи никогда не забудут преступлений советского режима.

"Сколько будут помнить наши дети? Что о 25 марта 1949 года будут знать наши внуки? Недостаточные знания молодежи уже в ближайшее время могут представлять угрозу для сохранения памяти о депортациях", - сказал президент, подчеркнув, что на уровне государства важно добиваться, чтобы отношение к преступлениям коммунизма в обществе служили универсальным мерилом морали.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 15
Алекс3 часа назад
Во времена Вейониса латышей депортировали гораздо больше и эту историю можно пощупать,а не ту историю,написанную американскими левитами,как преамбула немецким.
3
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re3 часа назад
Для латыша,лучшее блюдо другой латыш!
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2
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И ещё2 часа назад
Аудрини...Саласпилс... и много много куда ещё...
Вспомним Белорусские села в огне вместе с людьми...
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