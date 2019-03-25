﻿ В VSAA извинились перед "пенсионерами-должниками" и пообещали найти виновных, Mixnews.lv

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Агентство государственного социального страхования (VSAA) переслало Службе госдоходов (СГД) уточненную информацию о 6098 получателях пенсий, в отношении которых ранее были оформлены неверные финансовые отчеты. Ведомство обещает проанализировать ситуацию и выявить ответственных за случившееся.

Как отметила представитель VSAA Ивета Дайне, в программном обеспечении агентства была обнаружена ошибка, в результате которой переданные СГД в 2018 году данные не были удалены, а были прибавлены к свежим отчетам. Таким образом, доходы людей оказались выше, чем на самом деле, и в отношении них был зафиксирован долг.

По словам Дайне, в данный момент СГД проверяет уточненные данные, процесс может занять несколько дней. Она добавила, что в расследовании инцидента и правке ошибочных данных задействовано 14 сотрудников VSAA, которые работают сверхурочно, проверяя и другие данные.

Представитель VSAA подчеркнула, что после того, как ситуация нормализуется, агентство выявит ответственных за произошедшее и внесет необходимые изменения в работу своего программного обеспечения.

Напомним, ранее бывшая министр финансов, депутат 13-го Сейма Дана Рейзниеце-Озола, а также VSAA отреагировали на публикацию жительницы Латвии Натальи, у отца которой – парализованного инвалида первой группы – оказалась налоговая задолженность государству почти в 300 евро.

14 марта Наталья написала в своем Facebook эмоциональный пост об обнаруженном долге, обратившись к идеологу налоговой реформы Рейзнице-Озоле и VSAA. Другие пользователи в комментариях также стали активно "отмечать" экс-министра.

15 марта Рейзниеце-Озола отреагировала на критику, пообещав разобраться в ситуации через Службу госдоходов (СГД). В свою очередь представители СГД – также в комментариях – указали, что, по всей видимости, ошибка произошла в действиях VSAA.

16 марта комментарий под публикацией Натальи оставила представитель VSAA Ивета Дайне, которая признала, что агентство действительно неверно оформило данные латвийских граждан.

Источник: Flickr/MarcoVerch