﻿ Во вторник в Латвии выпадет снег, Mixnews.lv

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Во вторник в Латвии местами ожидается сильный снег, прогнозируют синоптики.

Количество осадков может составить несколько сантиметров. Будет преобладать небольшая облачность, вероятна гроза. Более ясный день будет на востоке страны.

Скорость ветра переменного направления составит до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +1 -3 градусов. Максимальная температура днем составит +2 +6 градусов.

В Риге во вторник временами возможны осадки, временами солнце. Температура воздуха ночью составит около нуля, днем не превысит +5 градусов.