﻿ Latvijas Avīze о негражданах: они никогда не станут "нашими", прекратите популизм, Mixnews.lv

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Инициатива президента Раймонда Вейониса об автоматическом присвоении гражданства родившимся в Латвии детям неграждан является популистской, она не будет способствовать процессу интеграции в латвийском обществе. С таким мнением на страницах газеты Latvijas Avīze выступила постоянный читатель издания Даце Балтрума.

Она призывает жителей Латвии не повторять прежних ошибок и смотреть на ситуацию в стране более реалистично.

"Взять хотя бы понятие "неграждане". Моя бабушка имела обыкновение говорить: "Зови меня волком или медведем, только не гони в лес". Теперь я понимаю, что она все-таки была не права. Слова имеют большое значение. В моем понимании отрицание "нет" настолько существенно, что может поменять полюса местами. Если однажды человеку было сказано "нет" в формулировке его основополагающего статуса, о какой интеграции может идти речь?", - пишет Балтрума.

Она убеждена, что неграждане не смогут стать полноценной частью латвийского общества, так как их статус изначально отделил их от других жителей.

"Человек поставлен в положение чужого. Чужим он и останется. Этим я ни в коем случае не хочу сказать, что после восстановления независимости всем нужно было выдать гражданство. Определенно, нет. Гражданство не может быть эквивалентом адреса проживания", - считает читательница.

Она указывает, что у неграждан и сегодня есть возможность без труда обеспечить своих детей гражданством Латвии.

"Во-первых, уже сейчас возможность выбора бесконечно проста. Достаточно одному из родителей хотя бы шепотом сказать, что он хочет, чтобы ребенок был гражданином Латвии, и он им будет. Во-вторых, людям нельзя что-либо навязывать силой. Без осознания у добытого нет ценности. В-третьих, если говорить в популярных в последнее время терминах, то инициатива господина Вейониса является большим популизмом. А популизм у нас не считается сколько-нибудь положительным", - заключает Балтрума.

Напомним, президент Раймонд Вейонис ранее повторно подал в Сейм инициативу об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан. 12-й Сейм в сентябре прошлого года отклонил аналогичный законопроект, поданный Вейонисом.

При этом Нацобъединение уже заявило, что снова будет голосовать против поправок.

Фото: ruconnect.co.uk