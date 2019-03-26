﻿ Зима не сдается: в Латвии ожидается снегопад, Mixnews.lv

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Во вторник во многих районах Латвии ожидается кратковременный снегопад, местами сильный, образуется снежный покров толщиной несколько сантиметров, прогнозируют синоптики.

Местами возможна гроза, пишет nra.lv. Самый сильный снегопад ожидается в юго-восточных районах и в Земгале.

Ветер слабый, на Курземском побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от +2..+6 градусов.

В Риге временами осадки, ветер переменных направлений. Воздух прогреется до +5 градусов.