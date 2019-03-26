﻿ Уволен организовавший телемост с Russia Today сотрудник LTV, Mixnews.lv

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С работником Латвийского телевидения (LTV), устроившим телемост между студией LTV и телеканалом Russia Today, прекращен трудовые отношения, сообщил на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам член правления LTV Ивар Приеде.

В обеспечение телемоста были задействованы восемь работников ЛТВ, но договаривался о телемосте один сотрудник - тот, который уволен. По словам Приеде, он сделал это единолично, не информируя других. Директор производственной части LTV Гвидо Зилузис рассказал, что конкретный человек работал на телевидении более 30 лет. К его зарплате применялась бонусная система, то есть он получал доплату от проданной услуги.

Представитель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Аурелия Иева Друвиете сказала, что LTV является частью безопасности Латвии, поэтому недопустимо, что не сработали системы контроля безопасности. По ее мнению, нужны новые системы, которые проводили бы проверку автоматически.

"Мы говорим о гибридной войне, безопасности. Я удивляюсь руководству LTV, в подчинении которого находятся политически безграмотные люди. Это вызывает вопрос о соответствии руководителя ЛТВ занимаемой должности. Это также ответственность НСЭСМИ", - заявила депутат Дагмара Бейтнере-Ле Галл (Новая консервативная партия).

По словам Приеде, помимо увольнения работника, принято решение о том, что любое использование помещений нужно согласовывать с руководством.

Как сообщалось, в середине марта из студии LTV передавалось интервью российскому телеканалу Russia Today. На фейсбуке представители LTV заявили, что считают такую практику недопустимой и неоправданной, и ни руководство LTV, ни руководство новостной службы LTV об этом не были информированы. Руководство потребовало объяснений у ответственного работника и усилит контрольные меры.

Фото: Flickr/Kārlis Dambrāns