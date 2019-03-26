﻿ "Зима вернулась попрощаться?": под конец марта Курземе завалило снегом, Mixnews.lv

"Зима вернулась попрощаться?": под конец марта Курземе завалило снегом
Во вторник в первой половине дня в некоторых регионах Курземе выпало до 5 см снега, свидетельствует метеорологическая информация. Больше всего снега выпало в центральной и южной части Курземе, в том числе в Кулдиге, Скрунде и Салдусе.
Снег местами идет во всех регионах Латвии, наиболее сильно - на юго-западе. Условия передвижения на дорогах ухудшились.
По прогнозам синоптиков, сильный снегопад местами будет продолжаться сегодня до вечера. Во второй половине дня больше всего снега выпадет на юге страны.
Напомним, как сообщил в своем аккаунте на Twitter синоптик Янис Тралис, долгожданное потепление в Латвию придет в пятницу и субботу. "Согласно прогнозам Global Forecast System в пятницу и субботу ожидается тепло до +15 градусов, но в субботу местами вновь возможен снег", - написал специалист.
"Согласно прогнозам Global Forecast System в пятницу и субботу ожидается тепло до +15 градусов, но в субботу местами вновь возможен снег", - написал специалист.
Пользователи соцсетей публикуют фотографии заснеженных районов Латвии, выражая надежду, что зима "вернулась" попрощаться.
Bildes no Kurzemes, https://t.co/bjTMemg99O Patlaban visvairāk snieg Zemgalē. pic.twitter.com/rKbOqe0lsx— Jānis Trallis (@meteozinas) 26 марта 2019 г.
Kuldīgā pamatīga sniega kārta. Otrajā bildē - Liepājas šoseja pie Saldus, https://t.co/nJNWp0gZUU pic.twitter.com/aJIoTDYQue— Jānis Trallis (@meteozinas) 26 марта 2019 г.
Vietām Kurzemē cīruļputenis. Cerams, ka šīs ir ziemas pēdējās atvadas, un pavasaris atgriezīsies - uz palikšanu. foto tapis @kuldigalv pic.twitter.com/1bnO52bETT— Kara Kuda (@karakuda360) 26 марта 2019 г.
Kuldīgā normāls sniedziņš pic.twitter.com/Dk6gXLkrxo— Jānis Tereško (@JanisTeresko) 26 марта 2019 г.