﻿ "Зима вернулась попрощаться?": под конец марта Курземе завалило снегом, Mixnews.lv

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Во вторник в первой половине дня в некоторых регионах Курземе выпало до 5 см снега, свидетельствует метеорологическая информация. Больше всего снега выпало в центральной и южной части Курземе, в том числе в Кулдиге, Скрунде и Салдусе.

Снег местами идет во всех регионах Латвии, наиболее сильно - на юго-западе. Условия передвижения на дорогах ухудшились.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад местами будет продолжаться сегодня до вечера. Во второй половине дня больше всего снега выпадет на юге страны.

Напомним, как сообщил в своем аккаунте на Twitter синоптик Янис Тралис, долгожданное потепление в Латвию придет в пятницу и субботу. "Согласно прогнозам Global Forecast System в пятницу и субботу ожидается тепло до +15 градусов, но в субботу местами вновь возможен снег", - написал специалист.

"Согласно прогнозам Global Forecast System в пятницу и субботу ожидается тепло до +15 градусов, но в субботу местами вновь возможен снег", - написал специалист.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии заснеженных районов Латвии, выражая надежду, что зима "вернулась" попрощаться.

Kuldīgā pamatīga sniega kārta. Otrajā bildē - Liepājas šoseja pie Saldus, https://t.co/nJNWp0gZUU pic.twitter.com/aJIoTDYQue — Jānis Trallis (@meteozinas) 26 марта 2019 г.