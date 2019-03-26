﻿ Ночью отремонтируют водопровод на ул. Матиса, Mixnews.lv

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С 23 часов 26 марта до утра (примерно до 6 часов) Rīgas ūdens будет вести ремонтные работы на ул. Матиса, 33 в Риге. Во время ремонта будет отключено водоснабжение на участке ул. Матиса от ул. Кр.Барона до Чака.

Воды не будет по следующим адресам:

Ул. Матиса 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35a;

Ул. Кр. Барона 78, 78b, 78f;

Ул. Александра Чака, 71.

Время работ может измениться, жителей просят обратить внимание, что после работ вода может на время помутнеть. Rīgas ūdens приносит извинения за доставленные неудобства.