﻿ Ночью отремонтируют водопровод на ул. Матиса, Mixnews.lv

Ночью отремонтируют водопровод на ул. Матиса
Общество | 26 марта 2019 года, 13:54
С 23 часов 26 марта до утра (примерно до 6 часов) Rīgas ūdens будет вести ремонтные работы на ул. Матиса, 33 в Риге. Во время ремонта будет отключено водоснабжение на участке ул. Матиса от ул. Кр.Барона до Чака.
Воды не будет по следующим адресам:
Ул. Матиса 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35a;
Ул. Кр. Барона 78, 78b, 78f;
Ул. Александра Чака, 71.
Время работ может измениться, жителей просят обратить внимание, что после работ вода может на время помутнеть. Rīgas ūdens приносит извинения за доставленные неудобства.