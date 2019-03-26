﻿ LVС: Средний возраст асфальта в Латвии - 20 лет, Mixnews.lv

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В Латвии средний возраст дорожного покрытия составляет 20 лет, но есть асфальт, который положили 40 лет назад. Об этом в эфире LTV рассказал председатель правления Latvijas Valsts ceļi Янис Ланге.

Он уточнил, что для приведения в порядок дорог не хватает финансирования и привел в пример Литву, где выделяется примерно вполовину больше.

"Литва, где схожая дорожная сеть, на эти цели в год выделяет 557 млн евро, тогда как Латвия — чуть более 260 млн евро. Мы в ответе за тех, кого приручили. Акцизный налог уходит в здравоохранение", — отметил Ланге.

Он при этом подчеркнул, что здравоохранение — важная отрасль, однако в результате латвийским дорогам не хватает финансирования.

"Средства ЕС кончатся. Общее финансирование сокращается. Что произойдет в следующий период планирования, мы не знаем. В порядок удастся привести меньше километров", — отметил Ланге.

Vidējais Latvijas ceļu seguma vecums ir 20 gadi, bet ceļu tīkla sakārtošanai trūkst finansējuma, kas mūsu valstī ir aptuveni uz pusi mazāks nekā Lietuvā, intervijā raidījumā @RitaPanorama sacīja @LVceli valdes priekšsēdētājs Jānis Lange. https://t.co/avL3QEOuXX pic.twitter.com/oSuWMoDUD0 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 26 марта 2019 г.

Напомним, в аварийном состоянии нынешней зимой находилось 296 км главных государственных автодорог, 1 440 км региональных и 3 764 км местных автодорог, что в совокупности составляет 5 500 км всех дорог Латвии.