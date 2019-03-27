﻿ "Очень милые дамы, хочется заплатить налоги": латвийцы хвалят СГД, Mixnews.lv

"Очень милые дамы, хочется заплатить налоги": латвийцы хвалят СГД (10)

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Общество | 27 марта 2019 года, 18:11

В Службе госдоходов работают очень вежливые сотрудники, об этом сообщают латвийцы в Twitter. Пользователи соцсети иронизируют, что при таком общении с налоговиками сразу возникает желание платить деньги в казну. Были и такие, кто задавался вопросом, является ли эта практика результатом работы нового руководства СГД или это просто совпадение.

"Вы не поверите, но мне только что позвонила очень вежливая дама из СГД и указала, в каких разделах декларации мне надо внести изменения, чтобы не потерять 200 евро. По-настоящему!", - написала режиссер Уна Розенбаума.

"Мне тоже сегодня позвонила очень вежливая дама, рассказать об одной моей ошибочке. Так можно и полюбить СГД. Патриотизма это точно прибавит, сразу хочется все красиво оплатить как порядочной гражданке", - написала художница Илзе Яунберга.

"Мне тоже недавно звонила (Илва) из СГД. Очень милая и полезная. Надеюсь, что после большого бума с декларациями их угостят вкусняшками и кофе за хорошую работу", - пишет Илва.

"Моему предприятию очень вежливо рассказала, в каком месте в квартальном отчете информация была подана неправильно. Осталось только вставить правильные цифры. Призвали звонить, если все же не понял", - написал пользователь Борейко.

"В Валмиерском СГД тоже очень хорошее обслуживание", - написал еще один пользователь.

"В Екабпилсском СГД тоже милые тети!", - написал еще один.

"Это было и ранее. Очень сотрудничали. В конце-концов раньше и декларации быстрее заполняли, если человек сам не справлялся. . Другое дело, 100% все ли такие работники, или руководство это целенаправленно специально культивирует. Но в любом случае миф о злом и замысловатом СГД слишком преувеличен", - написал журналист Фредерик Озолс.

Новая глава Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе заявила при вступлении в должность, что планирует провести в возглавляемом ею ведомстве серьезные изменения. 

Как призналась Яунземе, свою работу она планирует начать работу с запуска стратегии и с переговоров с отделом персонала.

Как считает Яунземе, нужно уделить внимание культуре общения коллег СГД с клиентами — она уже получала жалобы от предпринимателей. Ей хотелось бы, чтобы вежливость, готовность к сотрудничеству и равное отношение ко всем стало отличительной чертой персонала СГД.

Первоочередным глобальным делом, по словам Яунземе, будет борьба с отмыванием денег и устранение тех недочетов, которые в латвийской финансовой системе нашел Moneyval.

Фото: СГД

Комментарии 10
Котя2 часа назад
Ой не знаю... Мне мразь с ходу заявила, что "пора уже научиться подавать декларацию электронно".
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LR pilsonis2 часа назад
а может этим красивым дамам из СГД пойти в проститутки, так сказать на самоокупаемость самообеспеченность, а нам меньше трат, соответственно меньше налогов будет требоватся ...
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Союз2 часа назад
Урряяя!!! Да здравствует наша СГД - самая гуманная СГД в мире.
Аминь.
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