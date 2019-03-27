﻿ "Очень милые дамы, хочется заплатить налоги": латвийцы хвалят СГД, Mixnews.lv

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В Службе госдоходов работают очень вежливые сотрудники, об этом сообщают латвийцы в Twitter. Пользователи соцсети иронизируют, что при таком общении с налоговиками сразу возникает желание платить деньги в казну. Были и такие, кто задавался вопросом, является ли эта практика результатом работы нового руководства СГД или это просто совпадение.

"Вы не поверите, но мне только что позвонила очень вежливая дама из СГД и указала, в каких разделах декларации мне надо внести изменения, чтобы не потерять 200 евро. По-настоящему!", - написала режиссер Уна Розенбаума.

Jūs neticēsiet, bet man nupat zvanīja ļoti laipna dāma no @vid_gov un norādīja, kuras iedaļas deklarācijā man jāaizpilda savādāk, lai nepazaudētu 200 eiro. Pa īsto! — Una Rozenbauma (@unaunaunauna) 26 марта 2019 г.

"Мне тоже сегодня позвонила очень вежливая дама, рассказать об одной моей ошибочке. Так можно и полюбить СГД. Патриотизма это точно прибавит, сразу хочется все красиво оплатить как порядочной гражданке", - написала художница Илзе Яунберга.

arī man šodien zvanīja ļoti laipna dāma, par vienu manu kļūdiņu. Tā jau var iemīlēt VID :) patriotismu tas palielina noteikti, uzreiz gribas smuki visu nomaksāt kā krietnai pilsonei — Ilze Jaunberga (@IlzeJaunberga) 26 марта 2019 г.

"Мне тоже недавно звонила (Илва) из СГД. Очень милая и полезная. Надеюсь, что после большого бума с декларациями их угостят вкусняшками и кофе за хорошую работу", - пишет Илва.

Man arī nesen zvanīja (Ilva) no @vid_gov . Ļoti jauka un izpalīdzīga. Ceru, ka pēc lielā deklarāciju buma VID uzsauc viņām našķus un kafiju par labo darbu. — Inese Polaka (@InesePolaka) 26 марта 2019 г.

"Моему предприятию очень вежливо рассказала, в каком месте в квартальном отчете информация была подана неправильно. Осталось только вставить правильные цифры. Призвали звонить, если все же не понял", - написал пользователь Борейко.

"В Валмиерском СГД тоже очень хорошее обслуживание", - написал еще один пользователь.

Valmieras ViD arī laba apkalpošana — Jake Røbert (@Roberts691) 26 марта 2019 г.

"В Екабпилсском СГД тоже милые тети!", - написал еще один.

Jēkabpils @vid_gov arī ir ļoti jaukas tantes! — Kārtains, krāsains (@kartainskrasai1) 26 марта 2019 г.

"Это было и ранее. Очень сотрудничали. В конце-концов раньше и декларации быстрее заполняли, если человек сам не справлялся. . Другое дело, 100% все ли такие работники, или руководство это целенаправленно специально культивирует. Но в любом случае миф о злом и замысловатом СГД слишком преувеличен", - написал журналист Фредерик Озолс.

Новая глава Службы госдоходов (СГД) Иева Яунземе заявила при вступлении в должность, что планирует провести в возглавляемом ею ведомстве серьезные изменения.

Как призналась Яунземе, свою работу она планирует начать работу с запуска стратегии и с переговоров с отделом персонала.

Как считает Яунземе, нужно уделить внимание культуре общения коллег СГД с клиентами — она уже получала жалобы от предпринимателей. Ей хотелось бы, чтобы вежливость, готовность к сотрудничеству и равное отношение ко всем стало отличительной чертой персонала СГД.

Первоочередным глобальным делом, по словам Яунземе, будет борьба с отмыванием денег и устранение тех недочетов, которые в латвийской финансовой системе нашел Moneyval.

Фото: СГД