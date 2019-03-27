﻿ Депутат: феномен Кайминьша с камерой привел молодежь в политику, Mixnews.lv

Общество |

34-летний депутат Сейма от фракции KPV LV Каспарс Гиргенс рассказал в эфире телеканала Rīga TV24, что всерьез заинтересовался политикой только благодаря Артусу Кайминьшу, который будучи депутатом 12-го Сейма, снимал многие заседания на камеру и потом выкладывал их в интернет.

«У нас в партии очень много новых людей. И это феномен Артуса Кайминьша, который снимал на камеру процессы, которые происходят. <...> Если говорить про себя, то сам политикой занялся только перед началом 2017 года, благодаря тому, что показывал Артус Кайминьш с помощью своей камеры. У аудитории с 18 до 30 лет низкая политическая активность, они не хотят связываться с политикой», - сказал депутат.

Напомним, интерес к политическим событиям в Латвии достиг рекордно низкого уровня, свидетельствует опрос исследовательского центра SKDS. Так, более половины респондентов признали, что не следят регулярно за политическими событиями в стране. 34% скорее не следят за ними, а 21% совершенно не следят.

Фото: youtube.com/SUNUBUDATV