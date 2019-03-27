﻿ Депутат: феномен Кайминьша с камерой привел молодежь в политику, Mixnews.lv

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Депутат: феномен Кайминьша с камерой привел молодежь в политику (3)

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Общество | 27 марта 2019 года, 07:32

34-летний депутат Сейма от фракции KPV LV Каспарс Гиргенс рассказал в эфире телеканала Rīga TV24, что всерьез заинтересовался политикой только благодаря Артусу Кайминьшу, который будучи депутатом 12-го Сейма, снимал многие заседания на камеру и потом выкладывал их в интернет.

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«У нас в партии очень много новых людей. И это феномен Артуса Кайминьша, который снимал на камеру процессы, которые происходят. <...> Если говорить про себя, то сам политикой занялся только перед началом 2017 года, благодаря тому, что показывал Артус Кайминьш с помощью своей камеры. У аудитории с 18 до 30 лет низкая политическая активность, они не хотят связываться с политикой», - сказал депутат.

Напомним, интерес к политическим событиям в Латвии достиг рекордно низкого уровня, свидетельствует опрос исследовательского центра SKDS. Так, более половины респондентов признали, что не следят регулярно за политическими событиями в стране. 34% скорее не следят за ними, а 21% совершенно не следят.

Фото: youtube.com/SUNUBUDATV

Комментарии 3
Alex 5 часов назад
Умный парниша.Концептуально определился в жизни.Если бог дал титульность ,то в нашем болотце остаётся выбор ,работать тут или за бугром, или идти в "политику" .И кайминьши и камеры тут ни при чём...
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моцарт3 часа назад
Лукавит парень, кайминьш прекрасно понял , например глядя на того же Дзинтарса, кому и где в Латвии жить хорошо, и как это себе обустроить, поэтому из Суню Будас громко вещал, и звал тех пристроивших свои зад...цы , и там обзывал и разоблачал, а они думали , что им пиар, но пиарился ОН сам, попал в оппозицию, не совсем то, и понял, что 4 года -это мало для полного счастья, вот и нашёл как привлечь внимание, давай снимать опять же этих хорошо пристроившихся людей, теперь ещё 4 года но уже другое кресло, да и хватит, так как понаобещал, но исполнять как видно и не собирался..., вот вам и вся политика.
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VIBORI 5 часов назад
GA
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