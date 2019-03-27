﻿ "Открываю глаза и не пойму - где я?" Латвийские медсестры стремительно выгорают, Mixnews.lv

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Центр исследовательской журналистики Re:Baltica, работая над изучением ситуации с дефицитом рабочей силой в медицине, вскрыл более драматичную картину, чем предполагалось до этого, пишет LSM.lv.

Как отмечает центр журналистских исследований, зарплаты ощутимо стали поднимать только сейчас, но уровня зарплат, который еще в 2009 году обещали достичь в 2021 году, так и не удастся, то есть фактически исполнение обещаний отстает уже на 12 лет.

Затягивание решения проблемы привело к тому, что молодые медсестры уже работать не идут, а 43,5% врачей и 35% медсестер в возрасте сегодня старше 56 лет.

Не хватает медсестер и в количественном выражении. Министерство здравоохранения заявляет, что не достает около 1500 медсестер, а через пять лет, если ничего не изменится, будет не хватать уже 3000.

Данные свидетельствуют, что третья часть медсестер подрабатывает, помимо основной работы, что приводит к перегрузке и выгоранию.

Бегая между больницами, медсестры сгорают на работе

Так, например, медсестра Дина Бикере сейчас устроена на двух работах, а раньше работала в трех местах. Основная работа - в больнице Страдиня, где Дина работает в отделении легочных болезней полную смену.

"В отделении раньше работа была распределена на четырех медсестр, сейчас мы это делаем втроем, а зарплату за это не повысили. Иногда, когда на работе ночью только закроешь глаза, то сразу кто-то вызовет в палату, а я открываю глаза и не сразу понимаю — что это за потолок, где я? На работе или дома?", - говорит Бикере, добавляя, что все это симптомы выгорания.

Вторая работа у Дины - в Иецаве, в отделении паллиативной помощи и ухода.

Раньше медсестры могли больше работать на основной работе и зарабатывать больше. Сейчас в больницах подрабатывать запрещено — никаких сверхурочных часов, которые необходимо оплачивать в двойном размере.

"Тебя родные хотят видеть улыбающейся, но ты сонная и вымученная. Ты проходишь с одной работы домой и хочешь поспать какое-то время, а родные видят тебя спящей. Быстро поднимаешься, дашь ребенку карманных денег и быстро бежишь на вторую работу", - рассказывает Дина.

По ее словам, на самом деле ни одна медсестра не работает меньше. "Ты устроена в больнице на одной ставке. На бумаге. Поэтому ищешь, где подработать. Ужасно не хватает медсестер...", - сказала женщина.

Другая медсестра Кристине Литвякова работает в послеоперационной реанимации. Первое, что видят пациенты, отойдя от анестезии, это ее лицо. Поэтому медперсонал должен быть бодрым и готовым к самым разным ситуациям, в том числе экстренным, отмечает Re:Baltica.

Однако в последнее время Кристине начала ощущать усталость и просыпаться среди ночи, когда у нее нет дежурства.

"Просыпаюсь за ночь два-три раза, думаю, что я на работе...но я дома.…У меня совсем нет времени на личную жизнь. Я домой иду только поспать. В принципе, я могу жить в больнице", - говорит женщина.

Кристина рассказала, что, несмотря на это, она решилась на перемены в своей жизни.

"Нет времени даже родить ребенка, так как все время я на работе. Теперь наконец-то я выйду замуж, может, начну думать и меньше работать. Хочется путешествовать. Не считать каждый цент...Как нормальному человеку", - говорит Кристина.

Vai būs, kas mūs ārstē, un vai mums, nonākot pacienta lomā, kāds sniegs palīdzību? Šis jautājums kļuvis aktuālāks kā jebkad. Trūkst ārstu, bet vēl katastrofālāks ir medmāsu trūkums. https://t.co/YK8MEd8pU3 pic.twitter.com/PrYcHcKY3C — LTV Panorama (@ltvpanorama) March 26, 2019

Источник: LSM.lv

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download