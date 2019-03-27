﻿ "Открываю глаза и не пойму - где я?" Латвийские медсестры стремительно выгорают, Mixnews.lv

"Открываю глаза и не пойму - где я?" Латвийские медсестры стремительно выгорают (6)

фото

Общество | 27 марта 2019 года, 14:05

Центр исследовательской журналистики Re:Baltica, работая над изучением ситуации с дефицитом рабочей силой в медицине, вскрыл более драматичную картину, чем предполагалось до этого, пишет LSM.lv.

Как отмечает центр журналистских исследований, зарплаты ощутимо стали поднимать только сейчас, но уровня зарплат, который еще в 2009 году обещали достичь в 2021 году, так и не удастся, то есть фактически исполнение обещаний отстает уже на 12 лет.

фото

Затягивание решения проблемы привело к тому, что молодые медсестры уже работать не идут, а 43,5% врачей и 35% медсестер в возрасте сегодня старше 56 лет.

фото

Не хватает медсестер и в количественном выражении. Министерство здравоохранения заявляет, что не достает около 1500 медсестер, а через пять лет, если ничего не изменится, будет не хватать уже 3000.

фото

Данные свидетельствуют, что третья часть медсестер подрабатывает, помимо основной работы, что приводит к перегрузке и выгоранию.

фото

Бегая между больницами, медсестры сгорают на работе

Так, например, медсестра Дина Бикере сейчас устроена на двух работах, а раньше работала в трех местах. Основная работа - в больнице Страдиня, где Дина работает в отделении легочных болезней полную смену.

"В отделении раньше работа была распределена на четырех медсестр, сейчас мы это делаем втроем, а зарплату за это не повысили. Иногда, когда на работе ночью только закроешь глаза, то сразу кто-то вызовет в палату, а я открываю глаза и не сразу понимаю — что это за потолок, где я? На работе или дома?", - говорит Бикере, добавляя, что все это симптомы выгорания.

Вторая работа у Дины - в Иецаве, в отделении паллиативной помощи и ухода.

Раньше медсестры могли больше работать на основной работе и зарабатывать больше. Сейчас в больницах подрабатывать запрещено — никаких сверхурочных часов, которые необходимо оплачивать в двойном размере.

"Тебя родные хотят видеть улыбающейся, но ты сонная и вымученная. Ты проходишь с одной работы домой и хочешь поспать какое-то время, а родные видят тебя спящей. Быстро поднимаешься, дашь ребенку карманных денег и быстро бежишь на вторую работу", - рассказывает Дина.

По ее словам, на самом деле ни одна медсестра не работает меньше. "Ты устроена в больнице на одной ставке. На бумаге. Поэтому ищешь, где подработать. Ужасно не хватает медсестер...", - сказала женщина.

Другая медсестра Кристине Литвякова работает в послеоперационной реанимации. Первое, что видят пациенты, отойдя от анестезии, это ее лицо. Поэтому медперсонал должен быть бодрым и готовым к самым разным ситуациям, в том числе экстренным, отмечает Re:Baltica.

Однако в последнее время Кристине начала ощущать усталость и просыпаться среди ночи, когда у нее нет дежурства.

"Просыпаюсь за ночь два-три раза, думаю, что я на работе...но я дома.…У меня совсем нет времени на личную жизнь. Я домой иду только поспать. В принципе, я могу жить в больнице", - говорит женщина.

Кристина рассказала, что, несмотря на это, она решилась на перемены в своей жизни.

"Нет времени даже родить ребенка, так как все время я на работе. Теперь наконец-то я выйду замуж, может, начну думать и меньше работать. Хочется путешествовать. Не считать каждый цент...Как нормальному человеку", - говорит Кристина.

Источник: LSM.lv

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 6
Евлампий 5 часов назад
Да, это всё ужасно!!! А вот депутаты и прочие чиновники работают ОДНОВРЕМЕННО НА 20 - ТИ РАБОТАХ, и вообще никакого выгорания!!! Вообще!!!
Ответить
yes 6 часов назад
история успеха по латвийски том2
1
Ответить
Дык 6 часов назад
Ента, голосуй, или проиграеш.
1
Ответить