﻿ Эксперт: СГД остались должны и те, у кого банки забрали недвижимость, Mixnews.lv

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В Ассоциацию кредитных заемщиков начали обращаться жители Латвии, которые с 1 марта этого года столкнулись с тем, что СГД насчитала им долг по подоходному налогу из-за принудительно проданной недвижимости, рассказал руководитель ассоциации Янис Аболиньш, пишет Rus.db.lv.

Такая ситуация образовалась с теми заемщиками, которые не смогли оплатить ипотечный кредит. Банк как кредитор реализовал недвижимость на аукционе, а клиент вынужден платить налог из-за того, что СГД считает: в такой сделке есть прирост капитала, а значит есть и налог.

Аболиньш считает эту ситуацию ненормальной и готов обратиться в Сейм, чтобы уточнить нормы закона о подоходном налоге. Он поясняет: у людей, которые фактически потеряли свою недвижимость из-за того, что банки реализовали ее путем принудительной продажи, нет никакого прироста капитала. Единственный, кто имеет какую-то прибыль - это сам кредитор, и еще судебный исполнитель, получивший свой законный процент.

Должник, как показывает опыт, всегда оказывается в минусах. Мало того, что он лишается недвижимости, та он еще чаще всего оказывается должен банку остаточную стоимость по кредиту. И в этой ситуации он еще обязан заплатить налог в СГД от прироста капитала.

В точно такую же ситуацию попали и люди, которые проходят процесс частной неплатежеспособности. По закону они также обязаны продать недвижимость, а остаток суммы оплачивать в определенной пропорции 2-3 года. Но сейчас они также стали должниками по подоходному налогу, потому что в своей системе СГД видит сделки по продаже имущества и автоматически начисляет на них налог.

По его словам, получается так, что пройдя процедуру неплатежеспособности и избавившись от долгов, человек опять становится должником, только теперь - перед государством.

"Он вынужден платить за прирост капитала, которого не было. Причем СГД может насчитать долг спустя несколько лет. Например, недвижимость была продана в 2015 году, а в 2019 году человек получил от СГД письмо с просьбой заплатить налог", - пояснил эксперт.

Аболиньш считает, что с таким недоразумением должны разбираться законодатели. Они же должны объяснить СГД о порядке начисления налога в том случае, если речь идет о принудительной продаже недвижимости и о людях, которые проходят процесс неплатежеспособности.