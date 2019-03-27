﻿ С четверга в Латвии заметно потеплеет, Mixnews.lv

С четверга в Латвии заметно потеплеет (1)
Общество | 27 марта 2019 года, 08:24
В ближайшие дни в Латвии заметно потеплеет, а с воскресенья снова похолодает, прогнозирует Global Forecast System.
С четверга по субботу в Латвии будет переменная облачность, без существенных осадков. Местами образуется небольшой туман. В четверг в Курземе и Земгале потеплеет до +11 градусов, в пятницу и субботу станет еще на градус теплее — это будут самые теплые дни с осени, прогнозируют синоптики.
Ожидается, что в субботу страну пересечет холодный атмосферный фронт, во многих местах будет идти снег и дождь.
На следующей неделе по ночам вернется небольшой мороз, а температура днем не превысит +10 градусов.
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