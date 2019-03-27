﻿ С 1 апреля подростков в солярии не пустят, Mixnews.lv

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С 1 апреля услуги соляриев можно будет предоставлять только совершеннолетним, предусматривают принятые правительством правила о гигиенических требованиях к оказанию услуг косметического загара.

Как отмечают в Минздраве, В Латвии несовершеннолетние лица впервые посещают солярий в среднем в возрасте 14,8 лет. Сейчас лица в возрасте до 18 лет могут получать услуги соляриев, предъявив справку от семейного врача или дерматолога.

В Ассоциации соляриев отмечают, что солярии не вредят здоровью, главное - правильно подобрать "дозу". Однако врач, руководитель общества "Дерматологи против рака кожи" Раймонд Карлс с этим не согласен, пишет skaties.

Искусственный загар в Латвии применяется уже 25 лет, и в последнее время к дерматологам все чаще стали обращаться пациенты, которые в свое время его активно использовали. Им преимущественно по 40-45 лет, говорит врач. По его словам, среди этих пациентов немало людей, у которых появились различные кожные образования, в том числе, меланома.

Ограничения по возрасту на посещение солярия уже введены во Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландах, Литве, Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Исландии, Норвегии и еще некоторых странах.

В дальнейшем получателям услуг косметического загара будет необходимо заполнить анкету, подтвердив свою информированность о связанных с получением этих услуг рисках для здоровья.

Фото: www.078.com.ua