﻿ С 1 апреля подростков в солярии не пустят, Mixnews.lv

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С 1 апреля подростков в солярии не пустят (2)

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Общество | 27 марта 2019 года, 08:32

С 1 апреля услуги соляриев можно будет предоставлять только совершеннолетним, предусматривают принятые правительством правила о гигиенических требованиях к оказанию услуг косметического загара.

Как отмечают в Минздраве, В Латвии несовершеннолетние лица впервые посещают солярий в среднем в возрасте 14,8 лет. Сейчас лица в возрасте до 18 лет могут получать услуги соляриев, предъявив справку от семейного врача или дерматолога.

В Ассоциации соляриев отмечают, что солярии не вредят здоровью, главное - правильно подобрать "дозу". Однако врач, руководитель общества "Дерматологи против рака кожи" Раймонд Карлс с этим не согласен, пишет skaties.

Искусственный загар в Латвии применяется уже 25 лет, и в последнее время к дерматологам все чаще стали обращаться пациенты, которые в свое время его активно использовали. Им преимущественно по 40-45 лет, говорит врач. По его словам, среди этих пациентов немало людей, у которых появились различные кожные образования, в том числе, меланома.

Ограничения по возрасту на посещение солярия уже введены во Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландах, Литве, Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Исландии, Норвегии и еще некоторых странах.

В дальнейшем получателям услуг косметического загара будет необходимо заполнить анкету, подтвердив свою информированность о связанных с получением этих услуг рисках для здоровья.

Фото: www.078.com.ua

Комментарии 2
bans3 часа назад
Бpocить кypить нaвceгда всего за день? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - bit.do/bezsigatet Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypил 14 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросил без физический и моральных усилий за 1 день!
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Мдаменьше минуты назад
Я просто взял и выбросил пачку в окно больницы в личи .после слов .....хочешь жить бросай курить .а курил более 40 лет и вот не курю 3 года и нюх теперь как у собаки ......удачи всем и бросайте курить .....мне 68 уже и я радуюсь жизни ......не реклама это .......да и вообще это экономия денег .средне за месяц выходит ок 80-100 евро
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