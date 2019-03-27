﻿ "Это не живые игрушки!" У Сейма прошел пикет в защиту животных из приютов, Mixnews.lv

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У здания Сейма в пикете, посвященном правам домашних животных в Латвии, приняли участие около 40 человек, многие из которых были одеты в желтые жилеты с надписью dzīvniekupolicija.lv.

Участники держали плакаты, надписи на которых призывали продлить разрешенные сроки содержания животных в приютах до 30 дней, чтобы повысить вероятность найти животному нового хозяина. Сейчас этот срок составляет две недели. Некоторые пикетчики взяли с собой собак.

Участники мероприятия раздавали листовки с предложениями для депутатов по изменениям в Законе о защите животных.

Фото: dzīvniekupolicija.lv/Facebook