﻿ Рейтинг: латвийский паспорт попал в десятку самых "свободных" в мире, Mixnews.lv

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Компания Henley & Partners обновила свой рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных стран. Первое место удержали Япония и Сингапур, которые стали лидерами рейтинга по итогам 2018 года, следом за ними идет Южная Корея. Граждане этих стран могут посещать с визой или без нее 189 государств.

Второе место занимает Германия с показателем 188 стран, так как она потеряла безвизовый въезд в Узбекистан. Третье место разделили Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Латвия занимает 10-е место - у нее безвизовый режим со 180 странами наряду с такими странами, как Литва, Венгрия, Словакия и Словения (Эстония, кстати, ниже нас - у нее безвиз со 179 странами).

Великобритания занимает пятое место со 185 странами, которые ее подданные могут посещать без визы, США — шестое место со 184 странами. Восьмое место занимает Мальта, она опережает Австралию, Исландию и Новую Зеландию. На 16-м месте остался Кипр (173).

Россия за последние три месяца поднялась с 48-го места на одну строчку, при этом ранее россияне могли посещать 119 стран без визы вместо 118, по данным на март 2019 года.

Показатели Украины, Белоруссии и Казахстана не изменились за прошедшие три месяца — их жители могут посещать без визы 128, 77 и 76 стран соответственно. Молдавия поднялась с 46-го на 45-е место с показателем 121 страна. Черногория находится на 45-м месте с показателем 124 страны.

На последнем месте находятся Ирак и Афганистан, жители которых могут без визы въехать в 30 стран.

Источник: Press.lv

Фото: Управление по делам гражданства и миграции