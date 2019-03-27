﻿ Депутаты на заседании нечаянно подслушали через колонки разговоры коллег, Mixnews.lv

Депутаты на заседании нечаянно подслушали через колонки разговоры коллег (1)
Общество | 27 марта 2019 года, 17:39
Во время заседания комиссии Сейма по бюджету и финансам произошел курьезный случай, пишет Jauns.lv. Депутатам пришлось прервать собрание, так как из колонок начали звучать разговоры коллег из другого кабинета.
Заседание комиссии Сейма по бюджету и финансам проходило в том же здании, что и заседание парламентской комиссии по публичным расходам и ревизии. Депутаты из первой комиссии услышали обсуждение своих коллег о целесообразности использования самоуправлениями административных ресурсов .
Глава комиссии по бюджету и финансам Мартиньш Бондарс сказал, что эта ситуация вызвала много шуток и веселье у политиков.
«Наконец, и в этой комиссии люди улыбаются», - отметил Бондарс.
Фото:flickr.com/saeima
Мне тоже смешно ,банкрот Бондарс опять в Сейме ,да ещё в комиссии .Улыбается.Премьер из партии ,за которую НЕ ПРОГОЛОСОВАЛО 94% избирателей.У министра муженёк платит работникам в конверте.Где в Европе такое ещё ?
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