﻿ Депутаты на заседании нечаянно подслушали через колонки разговоры коллег, Mixnews.lv

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Во время заседания комиссии Сейма по бюджету и финансам произошел курьезный случай, пишет Jauns.lv. Депутатам пришлось прервать собрание, так как из колонок начали звучать разговоры коллег из другого кабинета.

Заседание комиссии Сейма по бюджету и финансам проходило в том же здании, что и заседание парламентской комиссии по публичным расходам и ревизии. Депутаты из первой комиссии услышали обсуждение своих коллег о целесообразности использования самоуправлениями административных ресурсов .

Глава комиссии по бюджету и финансам Мартиньш Бондарс сказал, что эта ситуация вызвала много шуток и веселье у политиков.

«Наконец, и в этой комиссии люди улыбаются», - отметил Бондарс.

Фото:flickr.com/saeima