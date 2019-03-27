﻿ Учителя намереваются провести забастовку, Mixnews.lv

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Правительству не удалось убедить Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) в возможностях в этом году найти средства на повышение зарплат учителей, поэтому профсоюз решил начать подготовку к забастовке.

17 апреля состоится заседание совета педагогов, на котором будут рассматриваться варианты забастовки, ее форматы и время. Согласно поступившей в агентство LETA информации, забастовка запланирована на сентябрь.

Министр образования и науки Илга Шуплинска рассказала, что ко второму чтению государственного бюджета будут предложены поправки о том, что средства на повышение зарплат учителей будут найдены при выполнении ряда условий, в том числе работы над упорядочением школьной сети. Министерство образования и науки (МОН) уточнит концепцию оптимизации школьной сети, включив в нее не цифры, а конкретные задачи, сказала министр.

Между тем, бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала сегодня предложения о том, чтобы перенаправить 5,5 млн евро в государственном бюджете этого года из дивидендов Latvijas Loto и прибыли Банка Латвии на увеличение зарплат учителей после проведения реформы образования.

Председатель комиссии Мартиньш Бондарс заявил, что с учетом уточненной информации о прибыли Банка Латвии и дивидендах Latvijas Loto можно предусмотреть еще 5,5 млн евро на зарплаты учителей. Таким образом, всего для этой цели резервировано уже более 7,07 млн евро, сказал Бондарс.

Ранее были найдены еще 1,7 млн евро. Таким образом политикам удалось найти примерно 7 миллионов евро из необходимых 9,4. Оставшиеся деньги должно найти Министерство образования.

Напомним, 20 марта у здания Сейма прошла организованная Латвийским профсоюзом работников образования и науки акция протеста. В акции поучаствовали около 2000 учителей со всей Латвии.

Глава профсоюза Инга Ванага ранее заявляла, что если парламент не выполнит требования учителей после акции протеста, то они будут бастовать.