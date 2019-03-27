﻿ В Риге утвердили должность второго вице-мэра, Mixnews.lv

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Рижская дума приняла сегодня поправки к положению самоуправления. Нормы предусматривают создание еще одной должности вице-мэра столицы.

Депутат Гиртс Лапиньш ("Visu Latvijai!"-TB/LNNK) спросил, зачем нужна такая должность и значит ли это, что вице-мэр Олег Буров не справляется со своими обязанностями. Руководитель юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш ответил, что его обязанность состояла в том, чтобы технически разработать предложение, а вопрос об обязанностях второго вице-мэра решит мэр.

Создание еще одной должности вице-мэра обойдется Рижской думе в этом году в 33 тыс. евро, в будущем году — в 44 тыс. евро.

На должность второго вице-мэра Риги правящая городом коалиция собирается утвердить Вадима Баранника, свидетельствует неофициальная информация LTV и Latvijas radio.

Баранник подтвердил Latvijas radio, что будет претендовать на кресло вице-мэра.

Как агентству LETA пояснил Ушаков, еще одна должность вице-мэра необходима, чтобы улучшить организацию работы самоуправления до и после выборов в Европейский парламент.

Фото: Flickr/William Veder