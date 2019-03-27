﻿ Учителя рассказали, что может заставить их отказаться от забастовки, Mixnews.lv

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Латвийские педагоги откажутся от забастовки только в том случае, если будут утверждены правила Кабинета министров о выполнении графика повышения зарплат. Об этом в эфире радио Baltkom заявила глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага .

"Мы уже решили с членами профсоюза, что если будем проводить забастовку, то она будет не однодневная. Она будет долгой и не будет включать в себя присмотр за детьми. Мы можем отказаться от забастовки только в том случае, если будут внесены изменения в правила Кабинета министров об оплате труда педагогов. Когда там будут указаны цифры изменений с 710 до 750 евро, только тогда мы прекратим бастовать", - сказала Ванага.

Она отметила, что те 5,5 млн евро из дивидендов Latvijas Loto и прибыли Банка Латвии, которые бюджетно-финансовая комиссия Сейма сегодня зарезервировала на зарплаты учителей, педагоги могут и не получить.

"Эти деньги еще ничего не значат. На них могут претендовать и другие министерства. Там нигде нет пункта, что эти деньги выделены конкретно на повышение зарплат учителей. А нам нужны доказательства – изменения в правилах Кабмина", - заключила Ванага.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала сегодня предложения о том, чтобы перенаправить 5,5 млн евро в государственном бюджете этого года из дивидендов Latvijas Loto и прибыли Банка Латвии на увеличение зарплат учителей после проведения реформы образования.

Напомним, совет Латвийского профсоюза работников образования и науки сегодня решил начать процедуру забастовки, так как не получил уверенности в том, что правительство в этом году выполнит график повышения зарплат педагогам.