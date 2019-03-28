﻿ По Латвии расстелился густой туман; ждем солнце!, Mixnews.lv

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В четверг утром на западе и в центральной части Латвии сгустился туман, видимость местами не превышает 200 метров, свидетельствуют данные со станций метеонаблюдения. Но синоптики прогнозируют солнечный день.

Температура воздуха +2..-2 градусов, в Латгале до -7 градусов. Осадков нет, местами ясно - в центральной части и на востоке. Ветер слабый. В Риге с утра было малооблачно, температура колебалась около 0.

Днем в Латвии не ожидается существенных осадков, на большей части территории страны будет солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Облачность сохранится в основном в восточных регионах. Утренний туман рассеется.

Западный ветер будет слабым до умеренного, максимальная температура воздуха - от +5 градусов при штиле на побережье до +10..+12 градусов в других местах западной и центральной части Латвии.

В Риге днем будет солнечно, при слабом до умеренного западном ветре воздух прогреется до +11 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря повысилось до 768-770 мм ртутного столба.