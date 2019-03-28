﻿ Гордон: назовите "неграждан" "постоянными жителями", и проблем у вас не будет!, Mixnews.lv

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23 марта 2013 года в гостинице «Исландия» в Риге был учрежден Конгресс неграждан.

Сам термин "негражданин" является крайне неудачным, его надо заменить в паспортах на "постоянный житель", и таким образом, будет решена проблема с представителями этого статуса, считает израильский журналист, писатель и переводчик латвийского происхождения Франк Гордон.

Об этом он пишет сегодня в Latvijas Avize, комментируя мнение Даце Балтрумы "Нельзя заставлять силой" ("Ar varu nevajag uzspiest", Latvijas Avize, 22 марта 2019 г.) о предложении президента Латвии Раймонда Вейниса Сейма автоматически предоставить гражданство Латвии новорожденным негражданам.

Гордон отмечает, что он всегда испытывал «досаду за то, что когда-то был введен термин "неграждане", по-английски "aliens", т.е. "чужие".

"В своих работах я неоднократно указывал, что в международном контексте (включая Израиль) лицо, не являющееся гражданином соответствующей страны и не имеющее на это юридического права, является "постоянным жителем", по-английски “permanent resident” . Тогда не было бы никакого "конгресса неграждан" или подобных акций, поскольку статус постоянного жителя во всем цивилизованном мире является нормальным и не указывает на какую-либо преднамеренную дискриминацию", - пишет Гордон.

Публицист напоминает, что у постоянных жителей "нет избирательных прав, и во всех прочих аспектах они имеют схожие права с гражданами".

"Осмелюсь предложить, чтобы Сейм принял закон, предусматривающий определение неграждан как постоянных жителей и что их "alien" в паспорте должен быть заменен соответственно "постоянным жителем"".

Как сообщалось, постоянный читатель издания Даце Балтрума на страницах газеты Latvijas Avīze заявила, что инициатива президента Раймонда Вейониса об автоматическом присвоении гражданства родившимся в Латвии детям неграждан является популистской, она не будет способствовать процессу интеграции в латвийском обществе.

"Слова имеют большое значение. В моем понимании отрицание "нет" настолько существенно, что может поменять полюса местами. Если однажды человеку было сказано "нет" в формулировке его основополагающего статуса, о какой интеграции может идти речь?" Человек поставлен в позицию чужого. И чужим он останется", - пишет Балтрума.

Сейм сегодня передал на рассмотрение в комиссиях поданную президентом Раймондом Вейонисом инициативу об автоматическом предоставлении латвийского гражданства родившимся в Латвии детям неграждан.

Законопроект поддержал 61 депутат, против проголосовали 28.

Инициативу президента рассмотрят парламентские комиссии по правам человека и общественным делам и по гражданству, миграции и сплочению общества.

Законопроект предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года.

Фото: kongress.lv