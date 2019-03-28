﻿ Жителя Даугавпилса приговорили к тюрьме за участие в конфликте на Украине, Mixnews.lv

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Жителя Даугавпилса приговорили к тюрьме за участие в конфликте на Украине (32)

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Общество | 28 марта 2019 года, 10:33

Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса Артема Скрипника к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины, где он обучал молодых солдат, сообщили в суде.

В распространенном прокуратурой заявлении без упоминания имени лица указано, что Рижский окружной суд признал одно лицо виновным в активном участии в вооруженном конфликте за пределами территории Латвии и приговорил его к лишению свободы на пять лет с пробационным надзором на два года.

Этим приговором Рижский окружной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный этому лицу 4 августа 2017 года судом Видземского предместья Риги.

Как сообщалось, обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей.

В суде Скрипник утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в своих показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя, так как находился под психологическим давлением.

26 апреля суд просмотрел видеозапись показаний обвиняемого, данных следователям ПБ. В них Скрипник рассказывает, что жил в Москве и с 2008 года участвовал в групповых занятиях, в том числе на военные темы. Летом 2014 года ему предложили вместе с этой группой отправиться в восточную Украину. За один день участия в вооруженном конфликте ему предложили 20 тыс. рублей.

Оружие и форму Скрипнику выдали еще в России, а в боевых действиях в Луганске и Донецке он участвовал с июля 2014 года. Скрипникризнался, что убивал людей - как снайпер он застрелил более 100 человек. После ранения он месяц лечился в больнице, а потом продолжал участвовать в боевых действиях до конца апреля 2015 года.

В мае 2015 года Скрипник был задержан в России за незаконное пересечение границы, но уже в октябре был освобожден. В начале 2016 года его задержали в Латвии.

Комментарии 32
Вадим1 час назад
Как всегда NEWS-fake забыло дать полную информацию:
- что воевал он на стороне ДНР или ЛНР, поэтому и осужден!
- что те, кто воюет на стороне Киева, неподсудны (надеюсь ВРЕМЕННО).
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....1 час назад
Тёма, респект! Но зачем ты вернулся? Сколько мог бы ещё БАНДЕРлогов положить... Эх, Тёма....
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Глупости1 час назад
Снайпер, за 9 месяцев застрелил 100 человек, смешно, парень действительно наговорил на себя, как можно было в это поверить, посоветовались бы со знающими это дело людьми, ему же лечиться надо.
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