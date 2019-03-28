﻿ Переводчик вместо русского вещания: главой LTV назначен Эйнарс Гиелс, Mixnews.lv

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Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) сегодня назначил на должность председателя правления Латвийского телевидения (LTV) Эйнарса Гиелса, аналитика маркетингового отдела предприятия Olainfarm.

На должность члена правления LTV по вопросам цифрового развития и содержания НСЭСМИ назначил исполнительного директора XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца Эву Юхневичу.

На вакантные должности в правлении LTV было подано 36 заявлений, до последнего тура конкурса дошли шесть претендентов.

Напомним, ранее Гиелс предложил создать приложение-переводчик, чтобы оптимизировать производство содержания на русском языке. Это было одно из предложений, которое прозвучало в понедельник на встрече сотрудников LTV с кандидатами на пост в правлении общественного телевидения.

Как сообщалось, 28 декабря 2018 года НСЭСМИ выразил недоверие председателю правления LTV Ивару Белте и члену правления по вопросам развития программ Сергею Нестерову. НСЭСМИ указал, что в 2017-2018 гг. LTV не обеспечило планирование проектов стратегического развития и надзор в установленные сроки и в рамках бюджета, что вызывает риск неэффективного расходования средств налогоплательщиков.

Работу в правлении LTV продолжает член правления по финансовым вопросам Ивар Приеде.

Фото: Flickr/Aris Jansons