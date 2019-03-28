﻿ В Гватемале грузовик протаранил толпу: более 30 человек погибли, Mixnews.lv

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Более тридцати человек, включая детей, погибли при наезде грузовика на толпу на западе Гватемалы. Об этом информирует Virales Ecuador.

Трагедия произошла накануне вечером в муниципалитете Науала. Уточняется, что грузовик наехал на людей, собравшихся на месте другой аварии.

По данным местной пожарной службы, не менее 17 пострадавших были доставлены в больницу департамента Солола. Ещё девять человек спасатели отвезли в больницу города Кесальтенанго. Точное число погибших пока не приводится. По предварительным данным, их 32.

Президент Гватемалы Джимми Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП на своей странице в Twitter.

"Я сожалею о трагедии в муниципалитете Науала, Солола, в результате которой погибло более 30 человек. Мы координируем действия по оказанию помощи родственникам погибших. Я выражаю соболезнования", — заявил Моралес.

Позднее гватемальское правительство заявило о трёхдневном трауре в стране.

Источник: L!FE

Фото: instagram.com/p/BvikheChCQw