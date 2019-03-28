﻿ Опрос: все меньше тех, кто видит реальную угрозу латышскому языку, Mixnews.lv

Опрос: все меньше тех, кто видит реальную угрозу латышскому языку (2)

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Общество | 28 марта 2019 года, 15:48

В Латвии наблюдается тенденция к снижению обеспокоенности из-за будущего латышского языка среди его носителей, написал директор агентства SKDS Арнис Кактиньш на своей странице в Twitter.

Только 38% латышей считают, что их язык находится под угрозой. 18% ответили, что латышскому ничего не угрожает, а 42% считают, что, скорее всего, ему ничего не угрожает.

По сравнению с предыдущими годами, этот показатель снизился. Например, в 2012 году 47% респондентов ответили, что латышский язык находится под угрозой.

Между тем, среди русскоговорящих жителей страны угрозу для латышского языка видят только 15% респондентов.

В комментариях пользователи начали указывать, что такие результаты могут свидетельствовать о том, что люди стали меньше беспокоится о будущем латышского языка.

Другие не нашли в этих цифрах тревожных сигналов.

"Главное, чтобы латыши с представителями национальных меньшинств ежедневно говорили по-латышски, тогда у латышского все будет", - написал Айнарс Димантс.

Комментарии 2
Саня Лось2 минуты назад
Экономикой займитесь!!!
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Latviešu Patriots1 минуту назад
Latviešu valodu apdraud paši Latvieši
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