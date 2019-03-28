﻿ Опрос: все меньше тех, кто видит реальную угрозу латышскому языку, Mixnews.lv

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В Латвии наблюдается тенденция к снижению обеспокоенности из-за будущего латышского языка среди его носителей, написал директор агентства SKDS Арнис Кактиньш на своей странице в Twitter.

Vērojama tendence mazināties latviešu valodā runājošo bažām par latviešu valodas nākotni. Vairs tikai 38% uzskata, ka latviešu valoda ir vairāk vai mazāk apdraudēta. pic.twitter.com/6q17xKUsHf — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) 27 марта 2019 г.

Только 38% латышей считают, что их язык находится под угрозой. 18% ответили, что латышскому ничего не угрожает, а 42% считают, что, скорее всего, ему ничего не угрожает.

По сравнению с предыдущими годами, этот показатель снизился. Например, в 2012 году 47% респондентов ответили, что латышский язык находится под угрозой.

Между тем, среди русскоговорящих жителей страны угрозу для латышского языка видят только 15% респондентов.

В комментариях пользователи начали указывать, что такие результаты могут свидетельствовать о том, что люди стали меньше беспокоится о будущем латышского языка.

Un ja nu šīs atbildes liecina par to, ka cilvēkus arvien mazāk satrauc latviešu valodas nākotne, kamēr reālais apdraudējums nemazinās? — Dzintars Hmieļevskis (@Dzintarsh) 27 марта 2019 г.

Другие не нашли в этих цифрах тревожных сигналов.

"Главное, чтобы латыши с представителями национальных меньшинств ежедневно говорили по-латышски, тогда у латышского все будет", - написал Айнарс Димантс.