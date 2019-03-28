﻿ Министр: если бы не НАТО, Латвию ждал бы украинский сценарий, Mixnews.lv

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Министр: если бы не НАТО, Латвию ждал бы украинский сценарий (76)

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Общество | 28 марта 2019 года, 16:32

В бюджете следующего года на оборону следовало бы выделить дополнительно 10-20 млн евро — сверх необходимых 2% ВВП, заявил в интервью LTV министр обороны Артис Пабрикс.

Пабрикс уверен, что благодаря выделению на оборону 2% ВВП в Латвии развивается производство, создаются новые рабочие места. Министр считает, что вступление в НАТО 15 лет назад себя оправдало. С его точки зрения, Латвия в укреплении своих оборонных сил проделала огромную работу.

«Латвия в безопасности, как никогда прежде. Страна может гордиться своими солдатами. Сотрудничество с НАТО дает Латвии международное влияние. НАТО в данный момент — крупнейший в мире военный альянс, но перед ним стоит много вызовов, в том числе серьезная работа с союзниками в Европе и в других частях света. Самое главное в том, что мы чувствуем себя намного безопаснее, мы себя чувствуем независимыми. Мы видим, что солидарность между странами НАТО - не только на бумаге, но это реальная сила. Это значит, что нас ждет очень-очень светлое будущее. <...> Если бы мы не были в НАТО, мы бы были сейчас как Украина», - заявил Пабрикс.

Латвия вступила в НАТО в марте 2004 года. Ранее в феврале того же года Сейм в окончательном чтении ратифицировал Североатлантический договор 1949 года, предусматривающий присоединение Латвии к НАТО. По состоянию на 2019 год в Североатлантический Альянск входит 29 государств.

Источник: Rus.lsm.lv

Фото: flickr.com/platvijas_armija

Комментарии 76
Евлампий 2 часа назад
НАТО - это просто фикция, в случае чего никто там воевать не будет, убегут при первом же выстреле !!!! НАТО - это просто машина для выкачивания денег из тупых аборигенов, и больше НИ-ЧЕ-ГО !!!
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Ацкий Сотона2 часа назад
Им нужно лекарства принимать, а они принимают решения.
Ваша латвия никому нафиг не сдалась - одна Уть-Луга заменяет всю Прибалтику.
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вопрос2 часа назад
он бывал на Украине? Работал там? Что он знает о той стране?
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