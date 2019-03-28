﻿ Новый глава LTV удивил соцсети своей креативностью, Mixnews.lv

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Новый глава LTV удивил соцсети своей креативностью (19)

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Общество | 28 марта 2019 года, 17:48

Сегодня Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) назначил на должность председателя правления Латвийского телевидения (LTV) Эйнарса Гиелса, аналитика маркетингового отдела предприятия Olainfarm.

Пользователи Twitter сразу обратили внимание на необычные фотографии Гиелса в соцсетях.

"Креативный у нас новый руководитель LTV", - написала Айя Кайя.

"Если бы на Facebook была доступна статистка профиля, Эйнарс Гиелс сегодня был бы приятно удивлен своими цифрами", - написал Мартиньш.

Напомним, ранее Гиелс предложил создать приложение-переводчик, чтобы оптимизировать производство содержания LTV7 на русском языке. Это было одно из предложений, которое прозвучало в понедельник на встрече сотрудников LTV с кандидатами на пост в правлении общественного телевидения.

Комментарии 19
докатились59 минут назад
пидер на пидере и пидером погоняет, зато латыш. мужчины ,кроме русскоязычных в этом "государстве хоть остались? я думаю настоящие латыши такого бы не допустили, но где они? у этого существа клеймо на тыкве-ЛГБТ. такие же и мысли,позорище.
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Саня1 час назад
по тв3 крутят русс сериалы, старые, папины дочки )))))))))))))))))))))))))))))))) смотри и наслаждайся мальчик гей
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:) 1 час назад
Креативностью? Дебильностью!
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