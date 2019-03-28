﻿ Новый глава LTV удивил соцсети своей креативностью, Mixnews.lv

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Сегодня Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) назначил на должность председателя правления Латвийского телевидения (LTV) Эйнарса Гиелса, аналитика маркетингового отдела предприятия Olainfarm.

Пользователи Twitter сразу обратили внимание на необычные фотографии Гиелса в соцсетях.

"Креативный у нас новый руководитель LTV", - написала Айя Кайя.

Fifīgs mums tas jaunais LTV vadītājs :) pic.twitter.com/zVAWur12ya — Aija Kaija (@bottija) 28 марта 2019 г.

"Если бы на Facebook была доступна статистка профиля, Эйнарс Гиелс сегодня был бы приятно удивлен своими цифрами", - написал Мартиньш.

Ja Facebookā būtu pieejama profila statistika, Einārs Giels būtu patīkami izbrīnīts par saviem cipariem šodien — Mārtiņš (@MMartinsh) 28 марта 2019 г.

Напомним, ранее Гиелс предложил создать приложение-переводчик, чтобы оптимизировать производство содержания LTV7 на русском языке. Это было одно из предложений, которое прозвучало в понедельник на встрече сотрудников LTV с кандидатами на пост в правлении общественного телевидения.