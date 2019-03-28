﻿ Завтра в Латвии будет по-настоящему весенний день, Mixnews.lv

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В пятницу ночью и утром на большей части территории Латвии будет облачно, ожидается дымка или туман, а днем небо повсеместно прояснится, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер ночью будет умеренным, днем его скорость в порывах усилится до 10-15 м/сек. Более ветреная погода будет в западной и северной части страны.

Минимальная температура воздуха ночью — от +1 до +4 градусов, максимальная днем — от +6 градусов на западном Курземском морском побережье и в северной части Видземе до +14 градусов в центральной части страны.

В Риге в пятницу утром будет пасмурно, днем ожидается переменная облачность, без осадков, западный ветер в порывах усилится до 12 м/сек. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, днем повысится до +13 градусов.

Фото: pixabay.com