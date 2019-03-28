﻿ Число погибших на рабочем месте в Латвии вдвое больше, чем в ЕС в среднем, Mixnews.lv

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В Латвии число погибших на рабочем месте людей вдвое больше, чем в ЕС в среднем, сообщил сегодня на открытии кампании "Будь уверен, что работа безопасна" руководитель Государственной инспекции по труду (ГИТ) Ренарс Лусис.

По сравнению с 2017 годом в 2018 году количество летальных случаев на рабочих местах увеличилось на 20%, и это тревожный показатель, отметил он.

80% летальных случаев и 65% тяжелых несчастных случаев на работе происходит в четырех отраслях - строительстве, сельском и лесном хозяйстве, в отрасли транспорта и складского хранения и в обрабатывающей промышленности. В этих отраслях в прошлом году произошло 1272 или 58% всех зарегистрированных несчастных случаев.

По данным ГИТ, в 2018 году в Латвии зарегистрирован 2181 несчастный случай, в 207 из них работники получили тяжелые нарушения здоровья, исход 25 случаев был летальным.

Общее количество несчастных случаев на работе в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 13,7%, летальных - на 19%.

65% зарегистрированных в прошлом году несчастных случаев на работе произошло с мужчинами. С мужчинами произошло 78% тяжелых и 96% летальных несчастных случаев.

В 2018 году 35% зарегистрированных несчастных случаев произошло с работниками, чей трудовой стаж был меньше года. С ними произошло 33% тяжелых и 28% летальных несчастных случаев на рабочем месте.

85% всех зарегистрированных несчастных случаев, 84% тяжелых и 72% летальных случаев в 2018 году произошло из-за несоблюдения правил охраны труда или инструкций, использования неправильных или недопустимых методов работы или по неосторожности работников.

В рамках кампании "Будь уверен, что работа безопасна" любое предприятие, на котором работает меньше 249 работников, и которое действует в опасных отраслях, может подать заявку на бесплатную поддержку Европейского социального фонда для упорядочения рабочей среды в соответствии с требованиями нормативных актов.

До 31 декабря 2023 года планируется оказать поддержку 4700 предприятиям. Из Европейского социального фонда на эти цели выделено 12 млн евро.

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