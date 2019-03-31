﻿ С 1 апреля в Латвии вводится контроль средней скорости движения, Mixnews.lv

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С 1 апреля в Латвии вводится контроль средней скорости движения (10)

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Общество | 31 марта 2019 года, 19:20

С 1 апреля в Латвии начнет действовать система контроля средней скорости движения транспортных средств на конкретном участке дороги, которую внедряют Дирекциия безопасности дорожного движения в сотрудничестве с Госполицией.

Пилотный проект системы определения средней скорости движения предусматривает, что скорость транспортного средства фиксируется с учетом времени, которое оно проводит в пути от одного пункта до другого.

Первая камера будет фотографировать номерной знак транспортного средства и фиксировать время пересечения этой границы, а вторая в конце участка повторно сфотографирует транспортное средство, чтобы потом в соответствии с методологией подсчитать, с какой средней скоростью транспортное средство перемещалось на конкретном участке дороги.

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Если средняя скорость движения окажется больше разрешенной на этом участке дороги, на автоводителя будет оформлен протокол об административном нарушении.

Сначала система контроля средней скорости движения будет действовать на семикилометровом участке шоссе Тинужи-Кокнесе. Если пилотный проект окажется успешным, такие системы будут установлены и на других участках дорог, где часто происходят ДТП.

Автоводителей будут предупреждать о действии системы с помощью информационных дорожных знаков, как в случае со стационарными фоторадарами.

Подобные системы действуют и в других европейских странах, где уже доказали свою эффективность.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 10
Gerda3 часа назад
во первых я не живу в россии, мне пох какие там пенсии, я знаю что латвия одна из нищих в ЕС, на ровне с румынией. А ты знаешь какая зарплата в германии, англии швеции дании? твои пенсионеры по сравнению с ними бомжи
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Gerda4 часа назад
у нас кроме как сборов налогов и их увеличение со штрафами политики ни на что не способны, такая экономика не нужна, у большинства правящих образование не соответствует должности, от сюда и один из самых низих показателей в ЕС и самый низкий среди прибалтов
продукты второсортные по цене западных вот только у развитых странах ЕС в разы зарплаты с пенсиями выше
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Rita3 часа назад
Опять заклинило :)...ты хоть помнишь где ты живёшь?))
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