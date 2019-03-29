﻿ FKTK: Swedbank в Латвии работает в обычном режиме, Mixnews.lv

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Swedbank в Латвии работает в обычном режиме, и смена руководства в материнском банке на его работу не влияет, заявила руководитель отдела коммуникации Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иева Уплея.

Она отметила, что латвийский Swedbank - банк с выданной в Латвии лицензией, который работает в соответствии с законами Латвии в сфере кредитных учреждений и согласно единым нормам еврозоны.

"Банк выполняет все установленные в Латвии требования по показателям деятельности и нормативам, а также обеспечивает необходимый обмен информацией как с надзорным органом в Латвии - FKTK, так и с Европейским центральным банком, под прямым надзором которого находится как крупнейший банк страны. Мы поддерживаем постоянный контакт, поэтому информированы, что банк в Латвии работает в повседневном режиме и предоставляет все услуги своим клиентам", - сказала Уплея.

Она также отметила, что в больших коммерческих учреждениях смена нескольких должностных лиц, как правило, не влияет на повседневную работу и обслуживание клиентов, тем более на деятельность дочерних предприятий в других странах, как в случае с "Swedbank" в Латвии.

Также Уплея подчеркнула, что в финансовом плане банковская система Латвии в последние годы остается стабильной.

"Да, были события, которые повлияли на репутацию наших финансовых учреждений, но нет никаких оснований говорить об ухудшении финансовой стабильности банковского сектора Латвии. Показатели достаточности капитала банков Латвии высоки, как правило, значительно выше нормы, ликвидность, с учетом единых требований ЕС к этому показателю, у наших банков очень высока, почти в трехкратном размере. Так было весь 2018 год, и сейчас ситуация не изменилась - наши банки финансово устойчивы", - подчеркнула представитель КРФК.

Как сообщалось, совет Swedbank уволил президента и исполнительного директора банка Биргитте Боннесен и назначил временным руководителем нынешнего финансового директора Андерса Карлссона.

Фото: flickr.com/monkeyiron